Así era la relación de Roberto Palazuelos con Andrés García, al grado de considerarlo su papá

Este martes 4 de abril 2023 el mundo del espectáculo recibió la triste noticia de la muerte de Andrés García a los 81 años. El actor nacido en República Dominicana y nacionalizado mexicano acumuló más de 120 títulos de películas, así que a lo largo de su carrera fue acumulando una fortuna que bien podría costear un poco del futuro de su legado —o sea, sus hijos, con quien en realidad no era cercano—. Asimismo, hubo personas allegadas al historión con los que a pesar de no compartir lazo sanguíneo, fueron considerados como de la familia indiscutublemente. Y así le sucedió con Roberto Palazuelos, “el diamante negro”.

Así se despidió Roberto Palazuelos de Andrés García

Roberto Palazuelos afirmó que no se pudo despedir de Andrés ‘como él quiso’, así que mandó un extenso mensaje en redes sociales.

Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de kilómetros de México, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre. Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa que sólo quieren sus bienes lo alejaron de mí y de sus hijos, siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar. Él fue mi gran amigo y como un padre para mi, fue toda una vida llena de historias y risas.

Su tía y chef mexicana, Susana Palazuelos, comentó en la fotografía compartida por Roberto: "Éramos familia !! Te acompaño en tu dolor . Un abrazo”.

Por qué Andrés García sacó a Roberto Palazuelos de su testamento

El actor de Toña Machetes reveló a TVyNovelas cómo arregló su testamento. “Dejen a Beto, Margarita y a mi hermana [Rosa María] con 20 por ciento, 15 por ciento a mis hijos Andrés y Leonardo, y un 10 por ciento a su mamá, Sandra [Vale]”. El octgenario actor le dijo a la revista que le insistió a Roberto poderlo añadir al testamento, ya que le guardaba especial cariño desde pequeño: “Roberto no quería, ‘no Andrés, mejor deberías nombrarme solo albacea para repartir’, pero lo que pasa es que yo lo quiero como a un hijo, y sé que él tiene mucho dinero”.

Añaden que Andrea García, hija de su corto matrimonio con Fernanda Ampudia, no está incluida en el testamento porque no tienen una buena relación, y desde hace años están alejados —además de que ella lo acusó de una grave violación que él desmintió—.

Ahora bien, todo esto se ha cambiado. TVyNovelas añade que en agosto 2022, Andrés García modificó su testamento y excluía a sus hijos y a Roberto Palazuelos. “Yo el testamento, no me acuerdo. Dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié, o lo pienso cambiar”, afirmó. No sin antes añadir, “a Margarita y a mi hermana, y bye bye”.

En uno de sus videos de YouTube, Andrés comentó que su gran vínculo con Roberto lo impulsó a añadirlo al testamento. “Se ha portado muy bien desde que lo conozco, desde que era niño, lo quiero mucho y él también me quiere mucho”. Pero un malentendido provocaría que lo deshauciara del testamento: “eso no es cierto, yo no le dejé todo a Roberto Palazuelos, es uno de mis herederos con una proporción igual a la de mis hijos, a la de mi mujer y mi hermana”, comentó antes de hacer las últimas modificaciones al documento.

La viuda de Andrés García tachó a Roberto Palazuelos de ser ‘un mentiroso’

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, explotó en contra de las palabras de Roberto Palazuelos y rompió el silencio sobre el tema. "Él se alejó por su propia boca y mentiras. Las cosas que publicó solo muestran la clase de ser humano que es, y la clase de mentiroso que es”.

🚨📢 ¡ESCÁNDALO EN EL FUNERAL DE ANDRÉS GARCÍA! 😱 La viuda explotó 💥 contra Roberto Palazuelos llamándolo mentiroso 🤥 luego de que él la acusara de alejar al actor de sus seres queridos. 💔 ¿Qué más saldrá a la luz tras la muerte del famoso actor? 🤔 pic.twitter.com/lL1csSIFUo — RADAЯ News 107.5 FM (@RadarNews1075) April 7, 2023

Además de la actuación, Palazuelos se ha convertido en un exitoso hombre de negocios en el mundo hotelero, “El Diamante Negro” ha invertido en varios resorts en Tulum y Acapulco. De acuerdo con el portal de noticia, La Neta, Palazuelos ha logrado acumular una fortuna aproximada de 25 millones de dólares, gracias a su gran habilidad para los negocios. Según Celebrity Net Worth, la fortuna de Andrés García rondaba en los $10 millones de dólares.