Las joyas que Frida Sofía heredó de su madrina, María Félix

Las joyas de María Félix llegaron a la Ciudad de México como padre de la exposición El diseño de Cartier: Un legado vivo, donde recorren la historia de la Maison a través de una selección de sus joyas más icónicas. Y con motivo de esta valiosa exposición —que estará del 15 de marzo al 14 de mayo en el Museo Jumex— rememoramos las joyas que María Félix le habría heredado a su ahijada, Frida Sofía.

¿Qué era María Félix de Frida Sofía?

María Félix fue madrina de Frida Sofía; hay registros fotográficos de la mamá de la joven de 31 años, Alejandra Guzmán, sosteniéndola en brazos durante el bautizo mientras María Félix está al lado de ellas.

De hecho fue durante el bautizo de Frida Sofía que María Félix dejó fuera a Silvia Pinal, la abuela materna. Frida dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y habló de este suceso: “todo mundo piensa que es por mi abuela Pinal, pero de hecho ella... no es que no se llevaran, pero es que María era tan diva que dijo, ‘o yo sola o no voy’. Entonces dejaron a mi abuela fuera del bautizo”. Añadió que la relación con La Doña se dio gracias a su abuela paterna, Estela Moctezuma. La propia Alejandra Guzmán se refería a María Félix como su ‘comadre’.

“Me identifico mucho con mi madrina y por algo me bautizó, no es cualquier persona: yo leo, de verdad, no es porque sea María Félix y me vaya a enganchar de ahí, sino que leo lo que dice, sus frases, en realidad son frases o citas. Y las cejas, o sea todo, así desde lo feminista que es, hasta lo perra, tiene sus pantalones bien puestos”. dijo Frida Sofía al programa Primer Impacto.

¿Qué joyas le heredó María Félix a Frida Sofía?

En entrevista con Lucía Mendez, Frida Sofía reveló que La Doña le comentó que sería heredera a varias hermosas joyas que le pertenecieron.

“Fue una mujer de muy pocas palabras, pero me dijo, ‘tú vas a heredar unas joyas divinas, es lo único que te debería de interesar”, dijo Frida Sofía. Lucía le preguntó si era verdad que las había heredado, a lo que la cantautora afirmó, “las otras se las llevaron al museo de Cartier, y yo así de... me pertenecen”, dijo con gracia.

Y juntas hablaron y recordaron al icónico collar de serpiente, que lo mandó a hacer María Félix cuando estaba casada con Alex Berger en París. Tiene escamas de esmalte verde, rojo y negro por debajo con dos mil 437 diamantes, y de 178 quilates. ¿Veremos a Frida Sofía visitando la exposición de las joyas de Cartier de María Félix en el Museo Jumex?