Ella es la hija de Andrés García que lo acusó gravemente y él llegó a desconocer en vida

El famoso actor Andrés García, quien murió a los 81 años, tuvo dos hijos varones (reconocidos), Andrés y Leonardo, así como dos mujeres,Michelle Arena y Andrea García, con quien no mantuvo una buena relación. Aunque se decía que el actor que inició su carrera a los 25 realmente nunca guardó un especial vínculo con sus hijos, pero los descontentos no llegaron a ser tan fuertes como con Andrea García.

¿Quién es Andrea, la hija de Andres García?

Andrea García es producto del matrimonio entre Andrés García y Fernanda Ampudia; ambos habrían caminado al altar en 1974, pero dieron por finalizada la relación. Tuvieron a Andrea, pero ésta decidió alejarse de sus conocidos y se mudó a Estados Unidos.

Así como Andrea no guardaba una cercana relación con su papá, se dice que tampoco era allegada a su mamá.

¿Qué paso entre Andrés García y su hija?

Andrés y Andrea tuvieron algunos deslices en su relación, pero llegaron al grado en que ella lo acusó de violación. De esto habló el actor de Pedro Navaja con TVyNovelas: "¿cuál hija? [...] Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”.

Añadió que, según él, ella vivía en trabajos ‘turbios’. “Pues cómo no [voy a estar molesto], es una mala persona, se metió con gente de mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución. Yo traté de aconsejarla y me inventó una pendej*da”. Sobre esto último, refiere a la violación: "[inventó] que yo la había violado desde chiquita. ¡¿Cómo crees?! Esa es una verdadera pendej*da, no tener madre, como si yo necesitara hacer pend... por eso, para mí ella ni siquiera existe”.

A qué se dedica Andrea García, hija que Andrés García dejó fuera de su testamento

Andrea vive en Los Ángeles y desde hace años se ha dedicado a la conducción; aparece en algunos programas de televisión (como una futura comedia en Chicago) e incluso llegó a incursionar en teatro (también con la obra ‘La semisienta ya bien vacunada’).

Los únicos beneficiarios en el testamento de Andrés García fueron su esposa, quien lo acompañó hasta las últimas instancias, Margarita Portillo; así como sus dos hijos varones y la madre de ellos, Sandra Vale. Las razones que habría dado el actor y sex symbol fueron, “es mi hija y la quiero mucho, pero se separó de la familia desde hace muchos años”, mencionó años atrás, vía Mag. Además de Andrea, aquí puedes leer de Nicole Curiel, la nieta no reconocida del actor que se despidió de su abuelo con un desgarrador mensaje.

Andrea se mantiene al margen con su carrera y prácticamente su propia vida formada alejada de los mismos reflectores que iluminaron a su familia. Tiene una hija, acude a las premieres y algunas red carpets y evita dar más declaraciones de lo sucedido con su padre.