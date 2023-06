Así fue la historia de amor entre Paco Stanley y Mónica Durruti

Fue uno de los conductores más populares y queridos de la televisión mexicana. También fue uno de los más polémicos, especialmente cuando su figura fuera de cámaras era analizada. Antes de su asesinato el 7 de junio de 1999, Paco Stanley protagonizó portadas de las revistas de chismes nacionales debido a sus parejas, con quienes sostuvo relaciones cubiertas por altibajos, engaños y tragedias. La última mujer con la que convivió en vida fue Mónica Durutti, madre de su hijo Paul Stanley.

¿Cómo fue la relación entre Paco Stanley y Mónica Durutti?

Pese a estar casado, Paco Stanley sostuvo un apasionado affaire con otra mujer: Mónica Durutti, quien vivía enfrente de las oficinas del conductor en la colonia Roma. Producto de esa relación nació Paul Stanley, el último hijo del conductor y quien ha seguido sus pasos en televisión.

Según contó el hoy integrante de La casa de los famosos, Stanley no era muy cercano a él, pero cuando podía hacerlo procuraba tener encuentros con su hijo. "(Mis hermanos) no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo”, dijo a Yordi Rosado.

Paul, quien es conductor en ‘Hoy’, ha contado ocasionalmente detalles de la relación de sus papás, entre ellos que ella era muy joven cuando conoció a Paco —tenía 19 y entre ellos había 20 años de diferencia—. “Los presentó y mi papá, pues... Mi abuelita le decía: ‘No, este señor, no, es casado, tiene hijos (...) Creo que le llevaba como unos 15, igual y un poquito más, pero mi mamá joven y todo, pues se enamoró de él, perdidamente”, para después explicar que ella decidió que naciera su hijo (Paul) con o sin apoyo de Paco, vía Excélsior.

El hijo de Paco Stanlet, Paul Stanley, ocasionalmente se abría en redes sociales y medios para exponer lo difícil que fue perder a su papá. En el aniversacio 21 escribió, “siempre es difícil recordar cómo fue y frustrante no saber por qué. Solo debes saber que el tiempo hizo su trabajo y todo eso ya no me afecta como antes”, en Instagram.

Fue durante una entrevista que le hizo Yordi Rosado a Paul Stanley que reveló detalles de la dura infancia que tuvo ya que no podía estar cerca de su papá. "(Mis medios hermanos) no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo ‘hola, papá', y madres me cuelga”, reveló durante la entrevista. Entre las confesiones que narró, está el recuerdo de una carta que le escribió días antes de que asesinaran a Paco Stanley. “Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’, y a la semana matan a mi papá".