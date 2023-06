Ellos son los hijos de Paco Stanley con distintas mujeres

Este 2023 se cumplen 24 años de la muerte de Paco Stanley —murió un 7 de junio de 1999—, uno de los sucesos que más sacudió a la industria del entretenimiento en México. El fallecido conductor tuvo cuatro hijos con distintas parejas, y uno de ellos tuvo un trágico final.

¿Quiénes son los hijos de Paco Stanley?

Eran cuatro los hijos del humorista: Francisco Stanley Pedroza (Paco Jr.) y Leslie Stanley con Patricia Pedroza); Paul Stanley con Monica Durruti y un hijo que murió a causa de un paro cardiaco, Paco Stanley Solís.

Paul Stanley, el hijo más conocido de Paco Stanley, dijo a Jorge ‘Burro’ Van Rankin la breve historia de su fallecido hermano: “por parte de mi papá, de su primer matrimonio, Paco Solís, que falleció; él tenía como 35 años, murió de un infarto en su carro, mi papá estaba haciendo ‘Pácatelas’ en ese momento”.

¿A qué se dedican los hijos de Paco Stanley?

Solamente se sabe que Paco Jr. es productor, pero aún mantiene su privacidad al margen, mientras que de Leslie se desconoce su paradero y su ocupación; de ella, seguidores aseguran que es quien decidió vivir lejos del espectáculo.

Paul Stanley siguió el legado del conductor, a pesar de que también tuvo altibajos en su relación paternal. Fue durante una entrevista que le hizo Yordi Rosado a Paul que reveló detalles de la dura infancia que tuvo ya que no podía estar cerca de su papá. "(Mis medios hermanos) no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo ‘hola, papá', y madres me cuelga”, reveló durante la entrevista. Entre las confesiones que narró, está el recuerdo de una carta que le escribió días antes de que asesinaran a Paco Stanley. “Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’, y a la semana matan a mi papá".

Aún así Paul Stanley ocasionalmente se abre en redes sociales y medios para exponer lo difícil que fue perder a su papá. En el aniversacio 21 escribió, “siempre es difícil recordar cómo fue y frustrante no saber por qué. Solo debes saber que el tiempo hizo su trabajo y todo eso ya no me afecta como antes”, en Instagram.

A lo que va del año (junio 2023) formará parte de ‘La casa de los famosos’, es presentador del programa Hoy y está comprometido con su novia Joely Bernat (Miss Mundo Dominicana).