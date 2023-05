Así fue la relación sentimental entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade son dos famosas conductoras de televisión que han sido amigas durante más de 20 años y han trabajado juntas en varios proyectos, incluyendo los programas de televisión “MoJoe” y “Montse y Joe”. Pero, ¿qué sucedió entre ambas?

¿Cuánto duró la relación de Montserrat y Yolanda?

Su primer acercamiento fue en 1996 cuando estaban en el programa ‘Al derecho y al derbez’, pero el romance inició a finales del 2000. Estuvieron en una relación durante 10 años.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver?

A pesar de su ruptura, Oliver y Andrade siguen siendo amigas cercanas. Ambas han hablado sobre la importancia que tiene su amistad para ellas. En una entrevista, Oliver dijo: “Yolanda es mi hermana. Es la persona con la que puedo hablar de cualquier cosa. Siempre está ahí para mí". Andrade ha dicho: “Montserrat es mi mejor amiga. Es la persona en quien sé que siempre puedo confiar”.

Tanto Oliver como Andrade son defensoras de los derechos LGBTQ+. Han hablado sobre la importancia de la aceptación y la igualdad para todas las personas. En 2017, ambas fueron homenajeadas en los Premios GLAAD Media por su trabajo en la promoción de la visibilidad LGBTQ+.

Montserrat aún estaba casada con su esposo cuando conoció a Yolanda —“veo a Montse y digo ‘no puede ser, ya me enamoré' [...] Le mandé unos postres, le mandé mi teléfono y le puse ‘felicidades por tenerme’, no sé qué me pasó'", dijo Andrade en una entrevista—. Después ambas se reunieron e iniciaron un vínculo romántico.

https://t.co/RT9Z9Jowbx El lunes, en Montse & Joe, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade no solo “salieron del clóset”, nos regalaron una de las emisiones más prodigiosas de toda su historia. pic.twitter.com/38EHx4ehmY — Álvaro Cueva (@AlvaroCueva) June 27, 2019

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade son las verdaderas lesbian icons de la televisión mexicana pic.twitter.com/xR8Re1HpZl — xime ☻ (@ximeology) October 31, 2020

Qué pasó entre Montserrat, Yolanda Andrade y Verónica Castro

Trabajar juntas y ser pareja no generó un buen balance para las dos, además de las adicciones de Andrade y el hecho de que inició un interés amoroso hacia Verónica Castro.

Sobre esto, la propia Montserrat reaccionó y le escribió una carta a Yolanda, quien la abrió años después. Era para escribirle que no importaba su vínculo con Verónica, pues ella la ‘perdonaba’. “No me importa que tú tengas esas emociones con esa persona [Verónica Castro], pero yo te quiero decir que te perdono, no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo”, dice una parte de la carta.

Cumplir 20 años al aire se dice fácil, pero conseguirlo requiere de disciplina, dedicación, pasión y mucho trabajo, quizás por ello es que Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han podido lograrlo. Todo gracias a su ingenio, talento y amistad, que han hecho que esta dupla se consagre como el combo perfecto en la pantalla chica. Fue en marzo del 2000, cuando Las hijas de la madre tierra inició sus transmisiones, desde entonces no han parado. Su carisma y trabajo han hecho de las conductoras una de las favoritas de la televisión mexicana. La relación que existe entre la dos es inigualable y única, tanto así que una cosa es cierta: Yolanda siempre estará para Montserrat y Montserrat para Yolanda, pues entre ellas existe más que una simple amistad. “Sé que en este mundo quien va a estar siempre a mi lado es Yolanda.. Cuando mi mamá se murió Joe fue la primera en estar ahí, eso siempre lo voy a recordar y se lo agradeceré toda la vida”, platicó la guapa conductora a CARAS años atrás. “Montserrat es muy original en sus escenarios de vida; es muy noble, una gran amiga, una hija excepcional. Es muy generosa en todos los sentidos y es una mujer muy perseverante, de pronto impaciente y se desespera, pero consigue todo lo que se propone”, nos platicó Joe.