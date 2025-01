Así recordó Luis Enrique Guzmán a Silvia Pinal: la emotiva foto que conmovió a los fans de la diva

Luis Enrique Guzmán compartió una foto junto a su abuela, María Luisa Hidalgo, mejor conocida como ‘Merilu’ y su mamá, Silvia Pinal, a casi dos meses de la muerte de la actriz, misma que acompañó con un emotivo mensaje.

“Las extraño, con sabiduría y amor la vida es mejor”, escribió el hijo del cantante Enrique Guzmán.

Sin embargo, esta imagen causó polémica, pues es su primera publicación en redes sociales luego de que su expareja, Mayela Laguna, dio a conocer que fue agredida física y verbalmente mientras estaba acompañada por su hijo, Apolo, durante sus vacaciones en Acapulco.

La última publicación en Instagram de Luis Enrique Guzmán fue el pasado 28 de diciembre, exactamente un mes después del fallecimiento de Silvia Pinal. Se trata de una fotografía junto a su hermana Alejandra Guzmán, sus hijas Schersa y Giordana y su yerno, Justin Engel, publicación en la que simplemente escribió: “familia”.

Hasta el momento, Luis Enrique Guzmán no se ha pronunciado sobre el ataque que recibió su expareja y el pequeño Apolo, quien, hasta hace poco, pensaba que era su hijo.

Luis Enrique Guzmán, María Luisa Hidalgo y Silvia Pinal Instagram @luisenriquegp

La agresión que sufrió Mayela Laguna

Hace algunos días, Mayela Laguna reveló que viajó a Acapulco para relajarse y alejarse de la polémica, sin embargo, fue agredida por una mujer, física y verbalmente, frente a su hijo Apolo.

Al parecer, la expareja de Luis Enrique Guzmán fue identificada por una mujer desconocida, quien se acercó para insultar a Apolo, hecho que molestó a Mayela Laguna y la señora terminó por agredirla

El hecho sucedió el pasado 16 de enero y Mayela Laguna lo compartió con varios programas, como ‘Venga la Alegría’.

“Caminando por ahí con Apolo, llega una señora y le dijo una cosa muy fea y yo me enojé y se le echó encima y me dijo también groserías a mí, y me ahorcó, me fracturó el dedo gordo, tengo una costilla mal y un diente flojo… moretones, es eso lo que pasa, pero estoy bien”.

Además, señaló que ya interpuso una demanda en Acapulco y que ya no le interesa dar más entrevistas, solo quiere seguir con su vida y que la gente ya no la ataque.