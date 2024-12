Mayela Laguna responde a las acusaciones sobre el presunto robo de joyas de Silvia Pinal

La herencia de Silvia Pinal sigue en el ojo del huracán, y es que ahora se habla de un presunto robo a las que eran las joyas de la última diva del cine mexicano. El rumor del hurto de las pertenencias de la fallecida actriz involucraba a dos personas: Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, y a Erick Cerón, maquillista de Pinal.

Incluso llegó a trascender que los hijos de la estrella de ‘El ángel exterminador’ estaban preparando una denuncia en contra del peinador de su madre, pues habría “pruebas” de que él fue el último que supo del paradero de las joyas.

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre la acusación de robo?

Luego de que se demostró que Luis Enrique Guzmán no era el verdadero padre de Apolo, Mayela Laguna, madre del menor y ex pareja del hijo de Silvia Pinal, decidió alejarse de los medios de comunicación.

No obstante, Laguna reapareció brevemente, para negar las acusaciones de robo.

Michelle Rubalcava, periodista de espectáculos, fue quien se comunicó con la madre de Apolo para pedirle el teléfono del maquillista Erick Cerón y de paso preguntarle lo que piensa de las acusaciones.

“Yo le escribí a Mayela ayer y muy seria porque le dije: ‘pásame el teléfono de Erick Cerón, y me pone: ‘yo no conozco a ese güey, es asistente de Marbán, igual y ella te lo da’; le puse: ‘ah ok, muchas gracias, ya te andan embarrando en el robo de unas joyas’; y me dice: ‘me vale, yo no hice nada y voy a seguir sin dar entrevistas’”.

¿Qué pasó con las joyas de Silvia Pinal?

Hasta ahora la culpabilidad del robo de joyas sigue siendo un misterio y aunque diversos periodistas aseguran que ya se llevó a cabo la lectura del testamento de Silvia Pinal, la familia lo ha negado todo.

