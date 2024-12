Quién es el exmaquillista de Silvia Pinal al que acusan del presunto robo de las joyas de la actriz

Erick Cerón, el exmaquillista de Silvia Pinal, fue acusado de robar unas joyas de la actriz, sin embargo, él ya salió a desmentir dichos señalamientos.

Este jueves 19 de diciembre, la periodista Inés Moreno mostró a través de su canal de YouTube las presuntas pruebas del robo por parte de Erick Cerón, pues el maquillista se tomó una fotografía con uno de los collares más recordados de Silvia Pinal.

“Alguien avísenle por favor a las Pinal, porque tengo las pruebas y la historia de una persona que sustrajo varias joyas de la casa de Silvia Pinal y que después las estuvo ofreciendo y al final algunas de ellas las malbarató en una casa de empeño y que siguen ahí y tengo el nombre de la persona y tengo las pruebas de lo que supuestamente a mí me están contando”, declaró Inés Moreno.

“A mí me llegan estas fotos porque esta persona que las sustrajo se tomó las fotografías para ofrecerlas”, añadió.

En abril de 2022 se reportó un robo en la mansión en el Pedregal de Silvia Pinal, en aquel entonces, Sylvia Pasquel acusó a una enfermera de ser la responsable de dicho acto. Sin embargo, se filtró un audio de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, donde confesó su participación en el robo junto al hijo menor de la actriz.

En dicho audio, Mayela Laguna señala que ella, Luis Enrique Guzmán y un amigo en común extrajeron cinco kilos de oro de la casa de Silvia Pinal entre joyas, relojes y otras alhajas, así como cuadros con un valor millonario, mismos que vendieron en Estados Unidos.

Erick Cerón, maquillista y Silvia Pinal Facebook

Exmaquillista de Silvia Pinal asegura que él no se robó las joyas de la actriz

Según lo relatado por Inés Moreno, Erick Cerón habría tomado un reloj, un anillo de diamantes y varios collares de alto costo de la casa de Silvia Pinal.

Se filtró una foto del maquillista con un collar de diamantes y rubíes con un costo de 2.5 millones de dólares, sin embargo, él asegura que solamente se probó el collar y se tomó la foto frente a Silvia Pinal, y posteriormente se lo devolvió.

“A mí me sorprende. No sé por qué ahora me quieren involucrar, yo no sabía ni dónde estaban las joyas ni nada. Siempre había una persona ahí conmigo, que es cuando arreglaba a la señora. No entiendo cuál es el daño que me quieren hacer. Yo no soy una persona mala, yo me he dedicado a trabajar, tampoco vivo de lujos”, dijo Erick Cerón al programa De Primera Mano.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, una fuente cercana aseguró que la fotografía de Erick Cerón con el collar es bastante vieja y sí se la tomó frente a Silvia Pinal. Además, aseguraron que él no vendió las joyas y que su posición económica demuestra que él no fue el responsable de dicho robo.

¿Quién es Erick Cerón, el exmaquillista de Silvia Pinal?

Erick Cerón fue el maquillista y peinador de Silvia Pinal durante 24 años. De acuerdo con una entrevista que el estilista le dio a Matilde Obregón, se conocieron en un salón en Altavista donde él era asistente y poco después, la actriz decidió que quería que él la atendiera, pues hicieron “clic”.

En un principio sólo la peinaba, pues aseguró que Silvia Pinal se maquillaba muy bien y no dejaba que nadie lo hiciera por ella.

También reveló que siempre tuvo una buena relación con la familia de la actriz, excepto con Sylvia Pasquel, pues “siempre quería tratar mal a las personas, a todas las personas”, declaró.

A través de sus redes sociales se pueden ver muchas fotografías del maquillista en la casa de Silvia Pinal y de la gran amistad y complicidad que había entre ellos, pues, según reveló, platicaban muchísimo y siempre existió una gran relación.