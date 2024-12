Luis Enrique Guzmán y Michelle Salas se habrían enfrentado en la lectura del testamento de Silvia Pinal

A menos de un mes de la muerte de Silvia Pinal, se leyó su testamento el pasado martes 17 de diciembre y, según han reportado, su contenido generó algunas discusiones entre la familia.

La lectura se llevó a cabo en la casa de María Elena Galindo, quien fue asignada como la albacea en sustitución de su hermana, la productora teatral Tina Galindo. Acudieron acudieron los tres hijos de Silvia Pinal: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán; sus nietas: Stephanie Salas, Giordana Guzmán y Schersa Guzmán; sus bisnietas: Michelle Salas y Camila Valero; así como Efigenia Ramos, quien fue la asistente de la actriz por 35 años.

A lo largo de más de 70 años de carrera, Silvia Pinal amasó una enorme fortuna que incluye varias propiedades, negocios, obras de arte, joyas y otras piezas de colección.

Familia Pinal Instagram @laguzmanmx

El enfrentamiento entre Luis Enrique Guzmán y Michelle Salas

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Michelle Salas enfrentó a Luis Enrique Guzmán por el robo de joyas y de obras de arte de su abuela.

En abril de 2022 se reportó un robo en la mansión en el Pedregal de Silvia Pinal, en aquel entonces, Sylvia Pasquel acusó a una enfermera de ser la responsable de dicho acto. Sin embargo, se filtró un audio de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, donde confesó su participación en el robo junto al hijo menor de la actriz.

En dicho audio, Mayela Laguna señala que ella, Luis Enrique Guzmán y un amigo en común extrajeron cinco kilos de oro de la casa de Silvia Pinal entre joyas, relojes y otras alhajas, así como cuadros con un valor millonario, mismos que vendieron en Estados Unidos.

Según relató Gustavo Aldolfo Infante, durante la lectura del testamento también le culpó de este robo a Giordana Guzmán, una de las hijas de Luis Enrique Guzmán.

“Fue otra bronca cuando Michelle le gritó a Luis Enrique Guzmán que le había robado las joyas a su abuela, a Silvia Pinal… Pero se está culpando a Giordana y a Luis Enrique del robo de las joyas de Silvia, presuntamente”, dijo

“Y que Michelle le gritó a Luis Enrique y Luis Enrique se quedó callado, que no dijo absolutamente nada”, añadió el comunicador.

Sin embargo, en el medio Telediario señalaron que no solo la hija de Luis Miguel está acusando a Luis Enrique de este incidente, sino toda la familia.

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, en contra de la herencia a Efigenia Ramos

Efigenia Ramos fue la asistente incondicional de Silvia Pinal durante 35 años. Siguió cuidando de la actriz aún después de ser diagnosticada con cuatro aneurismas y es quien ha estado en cada uno de los homenajes, misas y funerales en honor a la diva del cine nacional.

Gracias a su trabajo, el gran cariño y la amistad que había entre ellas, Efigenia Ramos fue considerada en el testamento de Silvia Pinal, a quien le habría dejado entre un 5 y un 10% de unas obras de arte.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante reportó que las hijas de la actriz no están de acuerdo con la decisión de su madre, lo cual habría desatado una fuerte discusión.

“La bronca más fuerte que hubo fue entre Alejandra Guzmán y Efigenia (…) Alejandra no la quiere indemnizar y Sylvia Pasquel tampoco, ayer se puso el asunto tremendo y le gritaron a Efigenia durante la lectura del testamento que no le iban a dar nada, que no se merecía nada. Efigenia fue una parte muy importante en la vida de la señora Silvia Pinal, tan la quería que la metió en la herencia, con una parte muy pequeña, el 5% de unas obras de arte”, dijo el periodista.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Pinal se ha pronunciado sobre esa situación.