Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, denuncia que fue víctima de violencia en Acapulco

Mayela Laguna, quien fuera pareja de Luis Enrique Guzmán, fue víctima de violencia en la ciudad de Acapulco. Luego de que se determinó que el hijo de Silvia Pinal no era el padre del pequeño Apolo, Laguna tomó la decisión de dejar la Ciudad de México y de irse a vivir al puerto.

Cuando recién llegó a Guerrero, Mayela compartió un video del puerto junto a su hijo, sin embargo durante su estadía fueron víctimas de la agresión física y verbal de una mujer, según confirmó el programa ‘Siéntese quien pueda’.

También te puede interesar: Ludwika Paleta habla como nunca de su esposo Emiliano Salinas

¿Qué le pasó a Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán?

El presentador del programa, Alex Rodríguez, fue quien habló con Mayela luego del atentado del que fue víctima, confirmando que tuvo un intento de ahorcamiento, luego de que le robaran sus pertenencias; todo esto, en presencia de su hijo Apolo.

“Una señora se me echó encima, me tiró, me ahorcó con todas sus uñas”, dijo en un video, donde las lesiones en su cuello son visibles.

Laguna detalló que durante la agresión la persona usaba términos peyorativos como “put*" para referirse a ella; también agredió verbalmente al pequeño Apolo, a quien denominó como “un bastardo”.

“Me empezó a insultar enfrente de mi hijo, por un minuto me estuvo ahorcando, la verdad no me siento muy bien, me duele una costilla, le dijo a mi hijo una cosa muy fea... comienza con ‘ba’, no me gusta decirlo, porque no lo es”, expresó.

Al borde de las lágrimas, Mayela se dijo conmovida de que Apolo, pese a que sólo tiene cinco años, la defendió en cuanto comenzó a ser golpeada, gritando con todas sus fuerzas, lo que provocó que la mujer que la atacaba desistiera y huyera del lugar.

Laguna también mencionó sentirse muy triste por la situación, ya que ella buscaba iniciar desde cero en una nueva ciudad.

“Me da mucho coraje que me hayan quitado mi dinero, me da mucho coraje que yo estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy tratando de tener un perfil bajo, yo ya no estoy apelando, yo estoy haciendo mi vida”, mencionó.

También te puede interesar: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sufren la pérdida de la casa donde nació su hija Aitana

En el programa, Mayela aseguró que denunciará la agresión en cuanto salga del hospital, ya que tuvo que ser ingresada por los golpes que le resultaron en dos costillas rotas.