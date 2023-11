Así respondió Sofía Castro a las declaraciones de su exnovio, ¿qué le dijo?

Sofía Castro se comprometió recientemente con su novio Pablo Bernot. La actriz ha compartido en redes sociales su felicidad con sus seguidores. Pero durante los últimos días, la hija de Angélica Rivera se ha visto envuelta en una polémica que involucra a su exnovio.

Sofía Castro respondió a las declaraciones de su exnovio, Jorge Álvarez Bringas, quien habló sobre la relación que mantuvo con la actriz y negó haberla violentado. “Era la niña más cuidada del país”, dijo.

¿Qué dijo Sofía Castro?

En una entrevista realizada en el aeropuerto de la Ciudad de México para el programa ¡Siéntese Quien Pueda! de Univision, Sofía expresó que no desea hablar sobre ese capítulo de su vida, ya que es un periodo que ha superado. Sin embargo, hizo hincapié en que el amor y los sentimientos no pueden ser protegidos por personas o instituciones, y enfatizó la importancia de que las mujeres no se queden calladas en situaciones similares.

Sofía ha abordado este tema en varias ocasiones, incluyendo su charla en un Ted Talk en diciembre de 2020, donde habló del abuso psicológico que sufrió y alentó a otras mujeres a alzar la voz. En una entrevista con Yordi Rosado en julio de este año, también compartió detalles sobre la relación tóxica que vivió desde los 14 hasta los 20 años, resaltando el abuso psicológico que experimentó y cómo esto afectó a sus padres.

A pesar de esos difíciles momentos en su pasado, Sofía Castro vive una etapa de ilusión y felicidad en su vida actual junto al empresario Pablo Bernot.

La actriz ha reconocido que el compromiso y la relación que han construido le han devuelto la esperanza y la alegría; además de brindarle la estabilidad en su relación.

En unas declaraciones recientes, Sofía Castro reconoció que todas las parejas enfrentan altibajos, pero lo importante es elegirse mutuamente cada día.