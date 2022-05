Barbie lanza primera muñeca transgénero inspirada en Laverne Cox

¡Histórico! La famosa actriz Laverne Cox fue la inspiración para que la compañía presentara su primera Barbie transgénero en apoyo a la comunidad LGBTQ.

A pocos días de que comience el mes del orgullo LGBT+, Mattel anunció su primera creación inspirada en Laverne Cox, con la que busca que varias personas se sientan representadas con la nueva Barbie; un hecho histórico, puesto que es la primera muñeca con este objetivo.

Este juguete está inspirado en la actriz trans estadounidense conocida por su papel en la exitosa serie “Orange is the New Black”.

“Estamos orgullosos de resaltar la importancia de la inclusión y la aceptación en todas las edades y para reconocer el impacto significativo de Laverne en la cultura de una colección de homenaje a Barbie”. dijo en el lanzamiento Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel.

La muñeca rinde homenaje a la trayectoria profesional de la actriz y su rol como activista por los derechos de la comunidad LGBT+ en los Estados Unidos.

Por su parte, la actriz Cox dijo, “No puedo esperar a que los fanáticos encuentren mi muñeca en los estantes y tengan la oportunidad de agregar una muñeca Barbie con el modelo de una persona transgénero a su colección. Espero que la gente pueda ver esta Barbie y soñar en grande como lo he hecho yo en mi carrera”.

