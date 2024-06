Ben Affleck celebró el Día del Padre junto a su exesposa e hijos y sin Jennifer Lopez: ¿siguen distanciados?

En las últimas semanas, el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha estado bajo los reflectores en todo el mundo. Esto debido a las distintas versiones que han circulado en torno a un posible distanciamiento entre los actores, mismo que incluso podría llevarlos a tomar la decisión de separarse definitivamente.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sus movimientos los han delatado en más de una ocasión. Tal como ocurrió el pasado domingo, cuando el artista decidió celebrar el Día del Padre junto a sus hijos, con el pequeño detalle de que quien estuvo con él en esta fecha fue Jennifer Garner, su exesposa, y no su actual pareja sentimental.

Ben Affleck, alejado de JLo y cercano a Jennifer Garner

De acuerdo con información recopilada por Page Six, el actor festejó el Día del Padre acompañado de los tres hijos que comparte con Jennifer Garner, quien fue su esposa por más de 10 años y con la que formó una familia a inicios de los 2000.

Está pequeña reunión habría tenido lugar en una de las residencias que tiene el actor en Los Ángeles, en donde habrían organizado un plan pensado especialmente para que disfrutaran de su compañía al máximo. Y es que si bien el artista siempre ha procurado mantenerse cercano a ellos, en ocasiones están obligados a separarse por periodos de tiempo prolongados debido a sus múltiples compromisos profesionales.

Un aspecto que llamó la atención fue el hecho de que Jennifer Lopez no estuviera presente, pese a que se sabe, lleva una excelente relación con los hijos de su esposo, mientras que con Garner el trato es cordial. De modo que la ausencia de la cantante reavivó las especulaciones de que las cosas entre “Bennifer” no marchan bien y no es coincidencia que únicamente reaparezcan cuando quieren desviar la atención de lo que ocurre en su intimidad.

Se sabe que Jennifer Garner y Ben Affleck llevan una relación cordial pensada en el bienestar de sus hijos Getty

El amoroso mensaje de JLo a Ben Affleck

A pesar de que pasaron separados esta fecha tan especial para el histrión, Jennifer Lopez demostró que para ella no se trató de un día que pasara desapercibido, pues contrario a lo que se esperaba, ella sí lo felicitó, expresando públicamente la admiración que siente por su marido.

“Nuestro héroe. Feliz Día del Padre”, escribió la también actriz en Instagram, plataforma en la que publicó además una foto de Ben sacada del baúl de los recuerdos, como una forma de hacer mención a los años que conforman su historia como pareja.

Cabe mencionar que en el pasado Día de las Madres, Affleck no felicitó a su esposa, algo que para muchos fue un tanto insensible, ya que si bien no tienen hijos juntos, en años pasados sí le había dedicado palabras de amor en redes.