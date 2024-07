Beyoncé autorizó a Kamala Harris a usar una de sus exitosas canciones para su campaña: qué dice la letra

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inició este lunes su campaña presidencial y lo hizo al ritmo de la canción “Freedom” de la cantante Beyoncé, quien autorizó el uso del tema musical.

Harris hizo una entrada impactante en su sede de campaña al ritmo de la canción, conocida por su poderoso mensaje de empoderamiento y lucha por la justicia.

La vicepresidenta consiguió la aprobación de los representantes de Beyoncé para usar el tema lanzado en 2016 apenas unas horas antes de que Harris apareciera ante sus seguidores con la canción de fondo.

Aunque Beyoncé she ha pronunciado oficialmente un respaldo oficial a Harris, la aprobación para utilizar uno de sus temas más poderosos se interpreta ampliamente como un acto de apoyo. Cabe resaltar que, por ahora, ninguna de las dos partes se ha manifestado al respecto.

Por otro lado, Tina Knowles, madre de Beyoncé, mostró públicamente su apoyo a Harris un día antes del evento, felicitando a la vicepresidenta en Instagram. “Nueva, joven, afilada energía!”, escribió Knowles, acompañando su mensaje con una foto de ella junto a Harris.

También te puede interesar: ¿El atacante de Donald Trump estaba obsesionado con Kate Middleton? FBI revela un hallazgo inesperado

¿Qué dice la canción “Freedom” de Beyoncé?

La canción “Freedom”, que cuenta con la colaboración del rapero Kendrick Lamar, forma parte del álbum “Lemonade” de 2016. El tema estuvo nominado a los premios Grammy y se convirtió en un himno en numerosas manifestaciones y protestas tras la muerte de George Floyd en 2020, reflejando su poderosa narrativa sobre lucha y liberación.

“Libertad, Libertad / ¿Dónde estás? / Porque yo también necesito libertad / Rompo cadenas yo sola / No dejaré que mi libertad se pudra en el infierno / ¡Eh! Seguiré corriendo / Porque un ganador no se abandona a sí mismo”. Este fragmento fue el que sonó en la sede de campaña de Harris y no pasó desapercibido entre los presentes.

También te puede interesar: Kim Kardashian revela que su hijo tiene una enfermedad que ella le transmitió