Joe Manganiello rompió el silencio y desmintió a Sofía Vergara sobre la causa de su divorcio: ¿quién dice la verdad?

Joe Manganiello y Sofía Vergara, una de las parejas más icónicas de Hollywood, se separaron a principios de 2024 tras casi una década juntos.

Mientras Sofía Vergara había declarado previamente que la razón principal de su separación fue su renuencia a tener más hijos, Joe desmintió esta versión recientemente, con lo que abrió una serie de especulaciones sobre los motivos de su divorcio.

¿Qué dijo Sofía Vergara acerca de su divorcio de Joe Magiello?

En una entrevista con El País realizada el pasado mes de enero, Sofía Vergara, de 52 años, expresó que no deseaba ser “una madre vieja” y sentía que tener hijos a su edad no sería justo para el bebé. Aunque no criticaba a quien decide ser madre a una edad avanzada, esa situación no es para ella, aclaró.

La actriz colombiana también enfatizó que estaba preparada para ser abuela, no madre, con lo que dejó ver que su diferencia de edad con Manganiello, quien es cinco años menor, influyó en su decisión.

¿Qué dijo Joe Manganiello sobre su divorcio con Sofía Vergara?

Contrario a las afirmaciones de Vergara, Joe Manganiello explicó en una entrevista con Men’s Journal que la decisión no estuvo relacionada con la renuencia de Vergara a tener hijos.

Según Joe, ambos intentaron formar una familia al principio de su relación y tuvieron discusiones abiertas sobre el tema.

“Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Sólo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella”, explicó Joe. Y enfatizó que la ruptura se debió más a que “dos personas se distanciaron”, lo que a veces puede ocurrir en una relación de pareja.

¿Quiénes son las nuevas parejas de Sofía Vergara y Joe Manganiello?

Más allá de las diferencias en ambas versiones, tanto Manganiello como Vergara han reconstruido sus vidas amorosas.

Manganiello ha sido vinculado con la actriz Caitlin O’Connor, mientras que Vergara ahora comparte su vida con Justin Saliman, un cirujano ortopédico.

Ambos actores mantienen un perfil relativamente discreto desde su separación, enfocados en sus respectivas carreras y vidas personales.

La pareja, que se casó en una espectacular ceremonia en Miami en 2015, siempre estuvo en el ojo público, aunque intentaron mantener un perfil bajo.

Durante su matrimonio vivieron en una lujosa residencia en Los Ángeles y fueron una presencia constante en galas y eventos de Hollywood.

Sin embargo, detrás de las cámaras, las cosas eran más complicadas, como lo revelan ahora estos nuevos detalles sobre su relación y separación.

