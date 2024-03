Bradley Cooper se sincera y revela cómo su hija le salvó la vida en uno de los momentos más difíciles que ha pasado

Bradley Cooper reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo cambió su vida después de convertirse en padre por primera vez. El actor e Irina Shayk le dieron la bienvenida a Lea, su primogénita, en 2017, experiencia que sin duda alguna transformó todo lo que conocían hasta ese momento y admitió lo mucho que significó la llegada de Lea y de qué manera esta faceta paternal le ayudó en momentos complicados.

Bradley Cooper confiesa que su hija Lea le salvó la vida

Durante una conversación con Dax Shepard en el podcast Armchair Expert, Bradley Cooper admitió que ha tenido un enorme crecimiento personal desde que es padre. Adicionalmente, el artista explicó que hasta que conoció a Lea fue que comprendió a qué se referían sus compañeros cuando decían que darían la vida por sus hijos.

Bradley Cooper e Irina Shayk dieron la bienvenida a su primogénita en 2017 Getty

“Si no fuera por ella, no sé si seguiría vivo. Todo lo que hiciera le podía afectar y mi ADN me decía que ahora hay algo, alguien más importante que yo”, se sinceró Cooper, profundizando un poco en las cuestiones emocionales que ha atravesado los últimos años.

Bradley Cooper recuerda cómo cambió su vida después de estrenarse como padre

“Llega un día en el que ya no hay ninguna duda: tener un bebé es como una droga. Es absolutamente genial. A diario veía cómo esa cosita se iba transformando”, explicó el actor de Hollywood acerca de cómo experimentó los primeros días al cuidado de la pequeña Lea.

Aún con el infinito amor que siente por su hija, para Bradley no fue fácil adaptarse a la paternidad, ya que durante toda su vida siempre se enfocó en sí mismo. También agregó que, por terrible que pueda sonar, los primeros meses llegó a pensar que no tenía conexión con la bebé, teniendo incluso pensamientos de no saber si sentía amor por ella.

Lea, la hija de Bradley Cooper, se ha convertido en su acompañante más especial Getty

Paulatinamente las cosas cambiaron y el actor descubrió cuánto amaba a Lea y lo mucho que le gustaba ser su papá. Actualmente la pequeña está por cumplir siete años y ha sabido adaptarse al acelerado ritmo de vida que llevan sus famosos padres, por lo que disfruta pasar tiempo con ellos y acompañarlos a sus compromisos, tal como lo hizo con Bradley Cooper en la gala de Maestro, su última película, ocasión en la que conquistó a las cámaras con su carisma.