La insólita reacción de Kate Winslet cuando la confunden con otra actriz de Hollywood

Kate Winslet, actriz que conquistó Hollywood en 1997 gracias a su impecable participación en Titanic junto a Leonardo Di Caprio, relató los peculiares episodios que vive cuando las personas la confunden con una de sus colegas en la industria. Aun más sorprendente que el hecho de que la llamen por otro nombre cuando se acercan a pedirle fotos, es su insólito reaccionar al percatarse de estas equivocaciones por parte del público.

Kate Winslet revela que en numerosas ocasiones la han confundido con Cate Blanchett

A propósito del estreno de The Regime, serie que protagoniza de la mano de Hugh Grant, Kate Winslet tuvo una grata conversación con The Access, donde además de ventilar cómo es la experiencia de trabajar con quien fuera uno de los galanes más codiciados de Hollywood, compartió también un par de anécdotas divertidas.

La actriz, que desde la arrasadora fama que le dio Titanic se ha mantenido activa y ha incursionado en distintos géneros, contó que a menudo la gente suele confundirla con la actriz australiana Cate Blanchett.

Cate Blanchet es la figura con la que confunden a Kate Winslet Getty

“Sí, eso es algo que sucede mucho”, dijo Winslet ante la mirada atónita de las cámaras. Además, la artista británica añadió que no solo se refieren a ella creyendo que es otra persona, también le ha pasado que la felicitan por proyectos que estelarizó Blanchett y no ella.

“Hay veces que me dicen ‘Hey, te amé en Elizabeth’ y yo solo agradezco, no lo tomo como una falta de respeto,” añadió Kate, refiriéndose a la película que hizo la ganadora del Oscar en 1998.

Te puede interesar: Quién fue Thomas Kingston, el esposo de Lady Gabriella Windsor que murió a los 45 años

Qué piensa Kate sobre el parecido que la gente le encuentra con Blanchett

Respecto a qué piensa de que la gente crea que ella y Cate Blanchett son la misma persona, Kate Winslet explicó que no es algo que la incomode o haga sentir mal.

La estrella de Hollywood dijo que no le molesta esta comparación con Cate Blanchett Getty

“En realidad, que me confundan con Cate es un gran cumplido para mí, así que no, no diría que me molesta”, reiteró Winslet, quien posteriormente bromeó diciendo que probablemente a Blanchett le ocurre lo mismo y recreó una escena en la que la felicitan por dar vida a Rose en Titanic.