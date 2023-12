Bryan Tanaka revela detalles de su ruptura con Mariah Carey tras seis años juntos

“Queridos amigos y fans. Con emociones encontradas, os comparto mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete maravillosos años juntos”, dijo el bailarín Bryan Tanaka.

Los rumores de su separación comenzaron después de ver que el bailarín no la había acompañado en su gira y tampoco en su reciente viaje a Aspen Colorado, donde Mariah lleva años pasando las fiestas junto a sus hijos.

Según informes de Page Six, la ruptura se debió a la visión a futuro del bailarín, que no se alineaba con el camino de la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”. "Él quiere tener una familia. Ella no está ahí", señaló una fuente al medio.

Finalmente, Bryan Tanaka rompió el silencio y confirmó su ruptura amorosa y contó algunos detalles. “Nuestra decisión de tomar caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos separados, lo hacemos con profundo respeto y un enorme sentido de gratitud por el tiempo que hemos compartido. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas estarán grabadas en mi corazón para siempre”.

El bailarín también habló sobre los hijos de Mariah Carey, Moroccan y Monroe de 12 años, fruto de la relación de la cantante con Nick Cannon. “La dedicación de Mariah a su familia y su compromiso con su profesión nos han inspirado durante nuestro viaje compartido. Quiero expresar mi amor y dar las gracias a Mariah y a sus increíbles hijos, cuya calidez y amabilidad han enriquecido mi vida de una manera que no puedo expresar con palabras”.

En su mensaje también pidió privacidad, respeto y comprensión durante este momento delicado. “La gran cantidad de amor y apoyo de los fans ha sido un rayo de fuerza para mí y me siento muy agradecido”.

Estas declaraciones surgen mientras Mariah Carey disfruta de unos días inolvidables en familia, rodeados de nieves, luces y tradiciones navideñas demostrando que la Navidad es su época favorita del año.