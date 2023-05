Captan el no muy amigable gesto de la mamá de Piqué a la de Shakira

En medio de la separación de Shakira y Piqué, quienes no se quedaron muy atrás en el ojo público fueron sus respectivos padres. Quien ha dado más de qué hablar es la madre de Gerard, Montserrat Bernabeu: primero salió la noticia del video donde se le ve tapándole la boca a Shakira, pero ahora resurge material donde seguidores afirman que le hizo un desplante a la mamá de Shakira (Nidia del Carmen Ripoll Torrado).

El ‘desplante’ de la mamá de Piqué a la mamá de Shakira

En el video aparecen abrazados los papás de Piqué y Shakira con ellos, excepto de los due Shakira, Nidia y William Mebarak, están a la orilla y junto a Montserrat. Se aprecia a la madre del ex futbolista inclinándose con el hombro hacia Nidia, al grado de taparle medio cuerpo mientras hacía un par de movimientos para señalar algo. El público señaló esto como un ‘desplante’ hacia la progenitora de la colombiana

¿Los papás de Piqué se llevan mejor con Clara Chía?

Sin duda, la pareja más polémica del 2022 fue la de Gerard Piqué y Clara Chía. Y es que aparentemente esta relación surgió en la clandestinidad y el desamor de Shakira. Luego de una tormentosa separación entre la intérprete y el ex futbolista, trasciende que Clara Chía ya convive con los padres del ex defensa del Barcelona, incluso hubo rumores de un embarazo, mismos que se desmintieron al terminar el día de los Santos Inocentes. De acuerdo con El Nacional de Cataluña, los papás de Piqué estarían molestos con Shakira por ‘alejarlos’ de sus nietos. “Los abuelos paternos de Milan y Sasha están enfadados con la artista por llevárselos a Miami, a miles de kilómetros de su familia paterna”, dijo una fuente. “Si Joan Piqué y Montserrat no acompañan a Gerard todos los meses [a Miami], no tendrán oportunidad de ver a los niños hasta las vacaciones de verano”.

La mamá de Shakira habló bien de Piqué tras la separación

En un encuentro con la prensa, la mamá de Shakira dejó claro que Piqué aún es familia y reveló que el futbolista ha ido a visitar a su esposo William Mebarak, mientras estaba hospitalizado debido a su delicado estado de salud. Todo parece indicar que Piqué hizo a un lado sus diferencias con su ex pareja en aquel momento para demostrar su apoyo a la familia de la madre de sus hijos. Gerard fue captado en la clínica Teknon de Barcelona, aunque en días pasados la prensa española dio a conocer que también fue visto en la casa de la colombiana con unas maletas. Recordemos que tras su separación, Nadia Ripoll, la mamá de la cantante expresó su deseo de ver a su hija volver al lado de Piqué y nuevamente formar una familia unida.

“Seguimos siendo familia”, dijo la madre de la famosa que aprovechó para compartir que su esposo se encontraba estable y puntualizó que no les tomó por sorpresa la visita de Piqué al hospital, debido a que asegura que el futbolista sigue siendo parte de la familia. Por otro lado, según la prensa española Shakira tuvo una conversación con su ex suegra, donde le confesó lo que piensa de la nueva pareja de su hijo. “La madre de Piqué defendió a la novia de su hijo, dijo que era una chica educada y cariñosa, y la cosa se puso tensa”. Según afirma Jordi Martin, el reportero que ha seguido de cerca la vida de la ex pareja. La mamá de Piqué y Shakira se habrían encontrado en un partido de béisbol de Milán, donde ambas se saludaron cordialmente.