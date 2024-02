Quiénes son los hijos y herederos de Carlos Manuel Urzúa, el exfuncionario que murió a los 68 años

La noche del lunes 19 de febrero se reportó el fallecimiento de Carlos Manuel Urzúa, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda. Según los primeros reportes, el economista perdió la vida a los 68 años de edad en consecuencia a una caída accidental que presuntamente le ocasionó un traumatismo.

La confirmación de su deceso fue emitida mediante un comunicado publicado en redes sociales por su esposa e hija, quienes son los familiares más cercanos y conocidos de Manuel Urzúa.

Quiénes son los herederos de Carlos Manuel Urzúa, antiguo Secretario de Hacienda

Pese a que en vida Carlos Manuel Urzúa era una figura reconocida dentro del ámbito político y periodístico debido a sus múltiples actividades académicas y cargos que ocupó a lo largo de su trayectoria, eran pocos los aspectos públicos respecto a su vida privada.

Sobre sus círculos cercanos, se sabe que estaba casado con Laura Valverde, cuyas actividades profesionales se desconocen. En redes, la esposa de Manuel Urzúa, quien confirmó la muerte a través de un comunicado firmado a nombre de la familia Urzúa Valverde, disfrutaba de compartir algunos de los trabajos destacados y logros del economista.

“Con profundo pesar, la familia Urzúa Valverde comunica que el día de hoy, lunes 19 de febrero de 2024 al medio día, falleció el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, ejemplar padre y esposo, así como destacado académico y economista mexicano. El Dr. Urzúa deja una huella significativa en nuestra familia, amigos y en el ámbito de las finanzas y la economía”, se puede leer el escrito en el que se oficializaba la noticia de su deceso.

Quiénes son los hijos de Carlos Manuel Urzúa

Respecto a su descendencia, al economista le sobrevive María José Urzúa, su hija, quien ha seguido sus pasos en el mundo de la economía y la academia. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM y actualmente se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de Princeton.

Al igual que su madre, María José Urzúa ha evitado dar declaraciones adicionales en torno a la muerte de Manuel Urzúa, limitándose a compartir el comunicado en conjunto.

La esposa e hija de Manuel Urzúa confirmaron su deceso mediante un comunicado X

Sobre si el ex funcionario tenía más hijos, existen indicios de que tendría uno más de nombre Juan, sin embargo, la información disponible acerca de su identidad no está disponible. No obstante, amigos y colegas de Urzúa han sumado su nombre a las condolencias enviadas.