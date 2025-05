Christian Nodal habla de la convivencia con su hija Inti

Christian Nodal habló sobre lo que aprendió de su hija y cómo era su convivencia; durante una entrevista en La Cotorrisa, el cantante compartió reflexiones sobre su experiencia como padre y los aprendizajes que obtuvo al observar el desarrollo de su hija Inti.

El sonorense dijo que esta etapa como padre le permitió comprender mejor a sus propios padres y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje de los niños.

Nodal contó una anécdota que lo marcó profundamente. “Yo tengo un tic, siempre me estoy pensando o profundizando en algo me estoy pellizcando la pareja. También empiezo a disociar, se me pierde la vista cada que estoy pensando”, explicó Nodal.

El intérprete de “Botella tras botella”, relató que en una ocasión, mientras veía televisión junto a su hija, notó que ambos compartían el mismo gesto: “estábamos los dos con la misma cara y los dos agarrando la orejita... y dices tú, ¿eso cuándo lo aprendió?”.

Christian Nodal dijo que es impactante observar cómo los niños absorben comportamientos y hábitos de sus padres. Este tipo de experiencias, según Nodal, lo hicieron valorar aún más la conexión entre padres e hijos y a reflexionar la influencia que los adultos tienen en el desarrollo de los más pequeños.

El cantante reveló que su hija disfruta de los “canticuentos” infantiles, lo que lo ha llevado a aprender canciones como “la cumbia del cocodrilo”.

“Lo mejor cuando entras a esa etapa donde entiendes a los papás. A mi hija le encantan los canticuentos, entonces ya me aprendí la del cocodrilo... la cumbia del cocodrilo. Aprenderte las canciones y ver desde otra perspectiva la vida, entonces, dices, ‘mi mamá y mi papá se rifaron conmigo todo esto... el Barney, Los Teletubbies”, expresó.