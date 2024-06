¿Es la luna de miel? Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan de su relación con un romántico viaje a París

A menos de un mes de que salieran las primeras versiones sobre el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar (que hoy ya está más que confirmado), la pareja sigue dando de qué hablar. De modo que sus movimientos se han convertido en el principal interés de todas aquellas personas que están al pendiente de su historia y que recientemente presenciaron el tour que hicieron por una de las ciudades más llamativas de Europa.

El viaje a París que refrendó el amor de Christian Nodal y Ángela Aguilar

A pesar de que en más de una ocasión se ha intentado descifrar qué es exactamente lo que hay detrás de las apresuradas decisiones de la nueva pareja en la industria musical, los cantantes ya evidenciaron que están viviendo el momento sin planearlo demasiado.

Es por esto que desde el día que hicieron oficial su noviazgo, han protagonizado apariciones inesperadas, ya sea captadas por fanáticos o en los medios que ellos han elegido para ventilar parte de su intimidad.

Luego del concierto en el que hablaron por primera vez de sus sentimientos y el viaje exprés que hicieron a Ecuador, justo en medio de los rumores en torno a su supuesta boda secreta, Ángela y Christian se trasladaron a París para pasar unos días de fantasía, lo que inevitablemente aumentó las sospechas de que sí podrían haber llegado al altar sin que nadie lo supiera y esta aventura sería parte de su luna de miel.

Si bien ellos no compartieron ninguna pista que pudiera delatarlos, durante su visita a Disney se cruzaron con varios seguidores que los reconocieron y no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con ellos. No así, todas las selfies que se sacaron las hicieron por separado, lo que se cree habría tenido como propósito que todas las capturas donde estén los dos sean solo para ellos.

Los cantantes fueron vistos disfrutando de un parque de diversiones X

En tanto, Nodal únicamente ha publicado algunas cosas de su asistencia a la Semana de la Moda en París, lo que podría explicar que haya aterrizado con Ángela justo en la llamada “ciudad del amor”.