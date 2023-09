Christopher Uckermann revela cuál es la enfermedad que padece desde hace tiempo y muy pocos lo saben

Christopher Uckermann confesó que tiene problemas de salud por lo que físicamente no se siente bien, no obstante, su participación en la gira Soy Rebelde Tour ha sido un éxito y el cantante se ha entregado por completo al público.

“Estoy muy emocionado por esta noche, les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes, ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí", escribió previo al espectáculo que se llevó a cabo en Nueva York.

Horas más tarde y después de agradecer el cariño de sus fans, el famoso desató la preocupación entre sus seguidores tras el alarmante mensaje que publicó, por lo que el mismo detalló qué no se ha sentido bien de salud debido a un viejo malestar físico que padeció años atrás y que con la presión y las largas jornadas de la gira se ha intensificado.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado”, contó.

Uckermann detalló que se encuentra bajo tratamiento médico y destacó que es una situación común entre los artistas.

“Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo. Para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero un tour es duro”.

Pese a todo pronóstico y a pesar de los problemas de salud que sufre el cantante, continúa conquistando a sus fans de Estados Unidos, después de que tuvieron que pasar más de 15 años para que la agrupación se volviera a unir para volver a cantar sus éxitos en los escenarios.

¿Qué es la tiroides, enfermedad que padece Christopher Uckermann?

Según Medline Plus, es una glándula pequeña en forma de mariposa ubicada al frente del cuello que produce hormonas que controlan la forma en el que el cuerpo utiliza la energía. Estas hormonas afectan a casi todos los órganos del cuerpo y controlan muchas de sus funciones más importantes, por ejemplo, afectan la respiración, el ritmo cardíaco, el peso, la digestión y el estado de ánimo.

Las enfermedades de la tiroides causan que se produzcan demasiadas o muy pocas hormonas, algunas de las diferentes enfermedades de la tiroides son:

Bocio: Agrandamiento de la tiroides

Hipertiroidismo: Cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que el cuerpo necesita

Hipotiroidismo: Cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea

Cáncer de tiroides

Nódulos: Bultos en la tiroides

Tiroiditis: Hinchazón de la tiroides

Para diagnóstico se necesita recurrir a un examen físico y pruebas de la tiroides, así como en algunos casos el proveedor de salud puede usar una biopsia del paciente. El tratamiento puede incluir medicinas, terapia con yodo radioactivo o cirugía de tiroides.