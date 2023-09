El integrante de la agrupación RBD respondió a la polémica por usar traje de charro rosa con tenis en concierto en Nueva York. Christian Chávez no se quedó callado ante la controversia que generó el atuendo que utilizó durante una de sus presentaciones en el Madison Square Garden.

Christian optó por utilizar un traje de charro en color rosa con tenis dorados, algo que muchos consideraron como una falta de respeto a la tradición de la indumentaria charra. Incluso, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, Luisa Echeverría, exhortó al famoso a usar el traje de charro bajo los cánones que lo caracterizan.

Christian Chávez responde a las críticas por usar traje de charro rosa con tenis en concierto de RBD Instagram

“Me dirijo a ti con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México. Con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”, expresó.

¿Qué dijo Christian Chávez sobre el traje de mariachi rosa que usó?

El famoso rompió el silencio y en sus historias de Instagram se defendió de las críticas y aseguró que nunca quiso desacreditar la vestimenta tradicional.

“Hola mi gente, ¿cómo están? estoy haciendo este mensaje porque veo que muchas personas se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar... el traje de charro tiene otras características”. “Estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, pero no es un traje de charro, yo no soy charro, esto es simplemente una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro y no soy competencia. Obviamente respeto muchísimo a su comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así", precisó el cantante de RBD.