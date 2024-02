Christopher Uckermann revela que no supo manejar la fama que le trajo RBD: “Fue demasiado para mí"

Casi 20 años después de que RBD se convirtiera en uno de los fenómenos musicales más importantes en la industria musical latinoamericana, Christopher Uckermann, miembro original de la agrupación, confesó cómo vivió la experiencia de convertirse en una estrella mundial de la noche a la mañana.

En una serie de revelaciones sobre su paso por RBD, Uckermann se sinceró y relató que para él no fue sencillo lidiar con la fama que la banda trajo a su vida y repasó algunos de los momentos en el proyecto que lo marcaron de por vida.

Christopher Uckermann se sincera sobre su experiencia personal con RBD

Christopher Uckermann, miembro actual de RBD, asistió como invitado al programa en línea de Adela Micha, con quien mantuvo una sincera conversación en la que tocaron diversos temas y cuestiones relacionadas a su estadía en la agrupación mexicana que recientemente regresó a los escenarios con una especial gira de reencuentro.

Entre las revelaciones que le hizo a la periodista y conductora, Uckermann ventiló que en un inicio se le complicó lidiar con la fama que llegó a su vida de forma abrupta. Y es que a pesar de que antes de su participación en Rebelde y posterior inclusión a RBD, Christopher ya era una figura pública, fue hasta que la banda se consolidó que su popularidad se acrecentó a grandes magnitudes.

Christopher Uckermann es uno de los miembros originales a RBD y se dijo feliz de volver a los escenarios con sus compañeros Instagram @christophervuckermann

“Se me despegaron los pies del piso”, aseveró Christopher Uckermann al hablar del éxito que tuvo la banda, misma que en ese momento estaba conformada por Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Alfonso Herrera (quien se negó a participar en el reencuentro celebrado en 2023).

“Fue demasiado”, Christopher Uckermann confiesa que le costó trabajo manejar la fama

El actor y cantante, que después de la desintegración de RBD en 2008 decidió alejarse por un tiempo de la vida artística, reflexionó sobre lo abrumadora que puede ser la fama, especialmente en personas jóvenes como lo eran él y sus compañeros.

Christopher Uckermann relató que su familia y amigos fueron cruciales para que aprendiera a lidiar con la popularidad que adquirió gracias a RBD, pues lo acompañaron en el proceso de no perderse a sí mismo por la atención de los reflectores.

El actor confesó que tardó años en volver a sentirse una persona normal Instagram @christophervuckermann

Uckermann también reconoció que tardó varios años en asimilar que, pese a su fama, seguía siendo una persona normal y aclaró que desde su perspectiva, es algo normal en la vida de los artistas, puesto que el ego inevitablemente se hace presente.

Finalmente, Christopher Uckermann mencionó que al finalizar el proyecto, no solo se alejó del ojo público, sino que también lo hizo de su círculo cercano. “Fue demasiado para mí. El tema de la fama no siempre lo sabes controlar y yo me alejé hasta de mi familia, me volví muy hermético”, reveló el actor.