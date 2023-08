¿Cómo se originó el conflicto entre Marysol Sosa y Anel Noreña?

Cuando José José fue premiado con un Disco de Oro en Los Ángeles, conoció a la actriz mexicana y ex modelo, Ana Elena Noreña Grass (conocida como Anel Noreña), con quien tuvo a sus dos hijos: José Joel y Marysol Sosa. Sin embargo, después de 17 años de casados, su matrimonio terminó en 1991. Ahora sale a la luz el distanciamiento entre madre e hija, entre Anel y Marysol, y estos son los detalles de la situación.

¿Qué pasa con el distanciamiento de la ex esposa de José José y su hija mayor?

Señalan medios que este distanciamiento surge por la herencia de José José; explican que “Anel Noreña le prohibió a su hija Marysol Sosa hacer uso del nombre de su padre, ya que era una marca registrada” (vía Debate). En el programa ‘Hoy’, Anel explicó que hubo una fuerte pelea entre ella, su hija y su yerno Xavier Orozco —quien según Noreña, estuvo a punto de actuar con violencia contra ella—. Las palabras de la artista de 78 años en televisión fue: “se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta, escribió ‘renuncio a mi herencia’ y me la aventó. Le dice al marido, ‘vámonos, porque esta está loca y con ella no se puede hablar’, es una tontería, pero así fue, por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció. Entonces se me echaron los dos encima, pero de una forma que yo pensé que él me iba a dar un moquete”.

Marysol Sosa responde a las declaraciones de su mamá

La hija del ‘príncipe de la canción’ respondió ante los comentarios de su mamá, y dijo, “fue en un post it, según recuerdo, pero sí, yo por dinero y menos con mis familiares me voy a seguir metiendo en problemas”.

Respecto al comentario del moquete que mencionó Anel, Marysol exclamó, "¡ay no! Esas son falsas acusaciones, y creo que en cierta forma lo dijo muy bien, porque fue algo que ella sintió, porque de que haya pasado no, no somos agresivos, no somos violentos”.

Marysol, quien también se ha dedicado al canto, participó en un festival donde se celebró el aniversario 20 del tributo a ‘Amar y Querer'; entonces la hija de José José mandó un mensaje a su mamá: “nada me hubiera encantado más que hoy haber recibido una llamada de ella [Anel Noreña], para decirme, ‘que Dios te bendiga, que te vaya muy bien en tu evento’. No fue así, me mandó felicitar hace como 15 días. Sin embargo, 48 horas antes de esto, salió a decir lo que salió a decir”.

En 2020, Marysol contó a CARAS que la tiene muy contenta el apoyo que ha recibido del público. “La gente nos da dado la oportunidad de estar con nosotros toda nuestra vida, la familia Sosa Noreña ha sido muy amada desde que José Joel nació y cuando yo me presenté con mi papá en la tele por primera vez y nos han dado mucho amor todas las veces que hemos salido a la calle; no hay precio para pagar eso y estoy muy contenta que la gente nos sigue dando este tiempo y se preguntan: ‘a ver, qué van a hacer estos muchachos’, nos han apoyado mucho también en medio de la situación legal con lo de mi papá y con todo lo que ha pasado”.