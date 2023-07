¿Cómo sigue Anahí tras su grave lesión en el oído? ‘Todavía no escucho’, dice

La famosa Anahí sufrió un delicado accidente con su oído durante una prueba de audio en un ensayo de la gira “Soy Rebelde Tour”. “Nunca había llorado de un dolor así", expresó. Anahí compartió lo ocurrido en sus redes sociales y a pesar de la grave lesión que presenta se dejó ver con la mejor actitud para recuperarse. Al parecer, un objeto se atoró en su oído y al retirarlo le rompio´el tímpano, lo que la llevó a ser trasladada de emergencia al hospital por el tremendo dolor.

Especialistas ya atendieron a Anahí, pero su recuperación no ha sido tan óptima como esperaban.

¿Qué le pasó a Anahí en su oído?

La cantante contó la razón por la que terminó con el médico tras darse cuenta que había perdido la audición. “Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resutado, así como se ve en la foto, así duele”, comentó.

“El doctor dice que hay una pequeña perforación del tímpano. Estoy en shock. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”, mencionó.

¿Qué dicen los especialistas de la salud de Anahí?

“Lo que sucedió es que al tratar de hacer el molde de Anahí, seguramente utilizaron mucha presión, levantaron parte de la piel y se quedó el material atrapado dentro del oído”, señaló su médico y agregó, “el oído nunca hay que manipularlo si no se tiene la experiencia. Al intentar manipularlo y al intentar sacar el material sin los instrumentos adecuados lesionaron de una manera importante la piel del conducto y ocasionó una perforación en la membrana timpánica”.

“Está muy lastimada toda la piel del conducto, eso crea inflamación a nivel del conducto y eso está en carne viva. Nunca menipulen un oído si no tienen los instrumentos adecuados”, precisó.

“Daré todo en ese tour, de eso no tengan duda” dijo @Anahi quien reveló que aún no recupera la audición tras el accidente que sufrió en el oído hace un par de semanas, por lo que continúa en dolorosas revisiones médicas.

¿Cómo se encuentra Anahí del oído actualmente?

Anahí compartió historias de Instagram para decirle al público que aún está en recuperación, y parece ser un proceso un poco lento. “Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor. Pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será. En verdad mil gracias por todos los mensjaes y preguntas. Yo les juro que daré todo en ese tour, de eso no tengan duda. Si no está al 100 ese oído, tenemos otro! Nada nos frena!”, fueron las palabras escritas por la integrante de RBD.