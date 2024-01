Cuáles eran las otras canciones que competían con “I’m Just Ken” en los Critics Choice Awards

Uno de los momentos más comentados de la noche de premiación de los Critics Choice Awards fue cuando el actor Ryan Gosling quien interpreta a Ken en la película Barbie, se sorprendió al escuchar que la canción interpretada por él ganó en la categoría en la que competía con otras favoritas.

Sin duda, el famoso no se esperaba esta noticia y no pudo evitar la reacción sorpresiva que las cámaras captaron en vivo. De esta manera, su canción se impuso ante las favoritas What Was I Made For de Billie Eilish y Dance the Night, la contribución de Dua Lipa al universo cinematográfico de Barbie.

Los escritores de la canción, Mark Ronson y Andrew Wyatt, junto con Ryan Gosling, fueron llamados al escenario para entregarles el galadón, pero el actor se quedó entre el público, aplaudiendo desde la mesa sin poder creer lo sucedido.

“Ryan Gosling, este premio es tanto tuyo como nuestro. Hiciste que el mundo y la audiencia, se enamorara de esta canción con tu inigualable actuación, así que gracias”, dijo Ronson.

Sin duda, esta canción se volvió viral cuando Barbie fue estrenada, en Spotify alcanzó más de 100 millones de reproducciones, por debajo de la canción de Billie Eislih que cuenta con 500 millones.

Cabe mencionar que What Was I Made For de Eislish ganó el Globo de Oro hace una semana.

La premiación que otorga la Broadcast Film Critics Association para reconocer a lo más destacado de las producciones del cine y la televisión, destacaron el desempeño de actores, directores, guionistas banda sonora y más de la industria global. Este evento sucedió en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. Barbie fue la segunda película más premiada con seis galardones.

Estas son las canciones con las que competía “I’m Just Ken” en los Critics Choice Awards

Dance The Nigth de Dua Lipa para Barbie

Peaches de The Super Mario Bross la película

Road to Freedom de Rustin

This Wish Ariana DeBose

What Was I Made For de Billie Eilish para Barbie