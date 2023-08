Cynthia Rodríguez revela cómo se dio su noviazgo con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ahora son padres de un niño a quien decidieron llamar León. Antes de que los famosos conformaran una familia inició su romance del que se sabía muy poco, hasta ahora que Cynthia habló sobre cómo se dio el flechazo entre la pareja.

Como es bien sabido, ambos han mantenido en privado los detalles de su relación y en muy pocas ocasiones se han dejado ver juntos, pero ahora Cynthia Rodríguez contó por primera vez cómo inició su noviazgo con el cantante.

Cynthia y Carlos empezaron su relación siendo amigos sin pensar que esto se convertiría en una gran historia de amor. “Yo a él, sinceramente, siempre lo vi más chico, muy, muy chiquito. Tenía 17 años cuando lo conocí y nunca lo vi con otros ojos”, dijo Cynthia quien conoció a Carlos como integrante de La Academia.

"Él empieza a hacer teatro y me invita a verlo en una obra que en ese entonces estaba haciendo, protagonizando ‘Mamma Mia’ en el 2009, y su personaje era ‘Sky’. Salía en traje de baño. Sale Carlitos y yo: ¡Carlos!’ Lo veo y digo: ‘Qué guapo está", dijo Cynthia a Pati Chapoy.

“Lo vi como más hombre y dije: ‘Oye amigo, wow increíble todo’. Pero ahí, la verdad, fue como un clic para mí, que dije: '¿Qué onda?, no lo había visto así con estos ojos”, agregó la famosa de 39 años.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no querían saber nada del amor

Fue en ese momento que Cynthia se dio cuenta que Carlos le gustaba y que sentía algo más por el, pero en aquel momento el cantante se iba a España y en su regreso a México comenzó a salir con ella aunque en un plan amistoso, pues ambos estaban saliendo de relaciones “complicadas”, por lo que habían decidido estar solteros.

“Yo venía de una relación en la que no me había ido muy bien y a él igual, entonces fue como de: ‘Yo no quiero saber nada del amor’, y él decía que tampoco le interesaba”. Pese a que ambos no querían darse una nueva oportunidad, cuando menos lo esperaron el amor los tomó por sorpresa y terminaron juntos como pareja.

“Me agarraba la mano y yo así de: ‘Qué rico se siente’, y me abrazaba. Ya cuando nos besamos dije’ No, a ver”. “Un día le comenté'. Yo necesito que me pidas que sea tu novia, y él me dijo: pues ya somos ¿no?, y yo le dije que no. Todavía se tardó unos meses, me la hizo de emoción y ya me pidió que fuera su novia, esto fue hace siete años”, relató Cynthia Rodríguez.