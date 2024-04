Dakota Fanning recuerda el peculiar regalo que le hizo Tom Cruise cuando cumplió 11 años: “No lo podía usar”

Para muchas personas, los regalos que recibieron en su infancia se vuelven recuerdos invaluables que los transportan a una época específica, aspecto que aumenta el valor sentimental del detalle. Tal es el caso de Dakota Fanning, quien tiene presente uno de los obsequios que le dio Tom Cruise cuando cumplió 11 años mientras trabajaban juntos en una gran producción de Hollywood.

Dakota Fanning recuerda la vez que Tom Cruise la sorpendió en su cumpleaños

A sus 29 años, la actriz ha pasado casi toda su vida en los sets de grabación, pues inició su carrera con apenas cinco años. Al haber crecido entre producciones, Dakota Fanning tuvo que acostumbrarse a celebrar sus cumpleaños mientras trabajaba, y si bien esto era completamente distinto a lo que vivían otras niñas de su edad, no se sentía mal gracias a que sus compañeros a menudo se esforzaban en sorprenderla en días especiales.

Uno de ellos fue Tom Cruise, quien coincidió con Fanning en la grabación de “La guerra de los mundos”, misma que se empalmó con los 11 años de la actriz.

Esta fecha no pasó desapercibida para el artista, quien siempre ha sido descrito como una persona generosa que disfruta dar detalles a quienes lo rodean, por lo que Cruise decidió darle un regalo a su pequeña colega. Este obsequio le trajo a Dakota una gran felicidad, tanto que aún recuerda la emoción que sintió al recibirlo.

Tom Cruise se encarga de hacerle llegar un regalo a Dakota desde hace 18 años Getty

Este fue el obsequio especial que Cruise le dio a la actriz cuando trabajaron juntos

Durante una reciente conversación con Harper’s Bazaar en su versión americana, Dakota Fanning mencionó a Tom Cruise y lo recordó como un gran compañero, que además se preocupó por celebrar uno de sus cumpleaños. En esa ocasión, el también productor le dio a la actriz su primer teléfono celular, mismo que la hizo sumamente feliz pese a que no podía usarlo con frecuencia, pues como recordó, a esa edad no tenía nadie a quien mandarle mensajes o llamarle.

“Estaba tan emocionada. Tenía 11 años, pero me encantó tenerlo. Me sentía tan genial. Desde entonces, Tom me envía un regalo todos los años y lo ha hecho desde ese cumpleaños. Realmente es alguien muy agradable”, dijo la artista, enfatizando en que aunque no volvieron a coincidir en otro proyecto, Cruise no ha olvidado esta fecha y aún la considera entre las personas a las que les envía obsequios.