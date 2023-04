Daniela Álvarez revela el estatus de su relación con Daniel Arenas en medio de muchas especulaciones

Desde hace meses no se ven fotografías de Daniel Arenas con su pareja Daniela Álvarez en sus redes sociales, y viceversa. Así que en medio de las especulaciones, la ex reina de belleza aclaró la situación en una rápida charla con la prensa.

¿Qué pasó con el noviazgo de Daniel Arenas y Daniela Álvarez?

Un periodista del programa ‘Lo Sé Todo’ la cuestionó primero por ‘el estado de su corazón’, a lo que ella respondió, “bien, gracias a Dios el corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota. Con mucha alegría, mucho optimismo, con muchas ganas de vivir”.

Hasta que se lanzó la pregunta para saber si sigue siendo novia de Daniel Arenas, o no. “Sí, claro”, respondió Daniela, para acto seguido aclarar por qué ya no se les ve tan juntos en redes sociales: “pienso que cada quien dedice si quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir [...] Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene lo que quiere contar, y creo que hay cosas que hay que mantener privadas”.

Daniel y Daniela son pareja desde el 2021, y fue alrededor de esa fecha que el conductor de 44 años había aclarado cómo llevaría la intimidad de su pareja en cuanto a la vida pública versus privada. “Con algo que la hace tan feliz como nuestra relación o el amor, yo tampoco voy a estar cerrado a que no hable (...) Yo siempre se lo he dicho a ella: hasta un punto. Dejemos que la gente que nos quiere, la gente a la que le importamos sanamente sepa lo que tiene que saber”, vía Infobae.