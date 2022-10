Danilo Carrera revela por qué terminó con Michelle Renaud

Después de que se dio a conocer la noticia del nuevo romance de Michelle Renaud, su ex, el actor Danilo Carrera dio su opinión al respecto.

Nueve meses después de su separación, la actriz Michelle Renaud se dio una nueva oportunidad en el amor con Matías Novoa, con quien protagonizó la telenovela “La Herencia”, y con quien ya tiene planes a futuro. En una reciente entrevista, Danilo Carrera se sinceró sobre el cariño que le guarda y los buenos deseos que tiene para ella en su nueva relación. Sin embargo, también habló de los motivos por los que se separó.

El actor se sinceró sobre los problemas que existían entre ellos, uno tenía que ver con que ella quería formar una familia y en ese entonces él no estaba listo para tener hijos, aunque Danilo mantuvo una excelente relación con Marcelo, el hijo de Michelle Renaud. Ambos eran una de las parejas favoritas del mundo del espectáculo, pero con el paso del tiempo se dieron a conocer las diferencias que enfrentaban y a finales de enero del año pasado, ambos compartieron la noticia de que decidieron tomar caminos diferentes.

Danilo confesó que Michelle quería tener hijos, pero él no compartía el mismo deseo en ese momento, además, dijo que la relación entre ellos ya había terminado desde hace tiempo y confesó que sigue queriendo a Michelle y que se siente agradecido de haber compartido con ella. Asimismo, expresó sus buenos deseos para la famosa con su actual pareja.

“Me pone feliz saber que ella está bien, saber que está con una persona con la que tiene planes en común. La quiero mucho, le mando bendiciones, le deseo lo mejor, le mando bendiciones a los dos”, expresó.

Y comentó que no conoce personalmente a Matías, no obstante, dijo que cuenta con su aprobación si lleva una buena relación con el hijo de su ex.

“Si quiere a Marcelo, tiene mi bendición y que le vaya increíble. Creo que Marcelo es un niño mágico, especial, va a contar conmigo siempre”, concluyó.

Michelle Renaud y Matías Novoa ya viven juntos

Por otro lado, la pareja de actores dieron pistas de que ya están viviendo juntos disfrutando al máximo de su amor, pues en recientes declaraciones expresaron su deseo por casarse y formar una familia juntos. Al parecer, esto no tardaría en suceder.

En sus redes sociales han compartido lo felices y enamorados que se encuentran juntos. Michelle dejó entrever que su relación va tan en serio que ya comparten el mismo techo, aunque no lo revelaron abiertamente. la actriz publicó la tarjeta que traía el ramo de rosas que recibió por parte de su pareja en la que le agradecía por los días que han compartido en su nuevo hogar. “Mi amor, estos días a tu lado en nuestro nuevo hogar han sido lo mejor. Gracias. Te amo”, se lee en la tarjeta.

“Hoy en la mañana me desperté tan enamorado y llevo tantos días despertándome así, que pensé… hoy caminando en el jardín de nuestro hogar (porque ya se siente como un hogar) pensaba, wow los sueños sí se cumplen”, escribió Matías.

