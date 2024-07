Danna Paola critica los cambios estéticos y asegura que ella quiere envejecer “natural"; las redes sociales no se lo perdonan

La actriz Danna Paola ha pasado la mayor parte de su vida bajo los reflectores, desde el canto hasta la actuación. Ahora, la joven estrella se encuentra consolidada en el ámbito de la música y la actuación siendo una de las favoritas del público.

Es por eso que sus más recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para sus fans lo que hizo que la cantante se viera envuelta una nueva polémica.

¿Qué dijo Danna Paola sobre los retoques estéticos?

Danna Paola fue entrevistada para el podcast de Vicky Martín donde habló sobre su visión de la belleza. Al ser cuestionada sobre lo que opinaba de las cirugías estéticas, específicamente los fillers, también conocidos como rellenos faciales, que algunas famosas se han hecho para cambiar su aspecto físico, la intérprete de “Mala Fama” comentó que este tipo de procedimientos le daban mucho miedo.

También te puede interesar: Quién fue Adrián Olivares y de qué murió el exintegrante de Menudo y hermano de Karla Souza

“A ver quién se ve mejor, quién tiene mejor cuerpo. Ay, quién tiene mejor cara, que si me inyecto los labios. Yo estoy muy en contra. Yo quiero envejecer con mi cara. Me da mucho miedo el rollo de los filler”, dijo la actriz.

Después, la conductora le preguntó a Danna cómo se ve a sí misma frente al espejo a lo que la cantante señaló que, a pesar de la frecuente presión que tiene por su aspecto, se considera una mujer segura de sí misma.

“Siempre he tenido una presión y una disciplina por la perfección que creo que tiene que ver con estos traumas de estar en esto desde tan pequeña. El ‘tienes que ser así’ y comportarte de tal manera y no hablar de esta manera y ‘calladita te ves más bonita’. Me ha hecho mucho clic hoy verme al espejo y ver en la mujer en la que me he convertido. Hoy estoy muy orgullosa, más plena y segura de mí.”

Critican en redes sociales comentarios de Danna Paola

Luego de que se diera a conocer este fragmento de la entrevista, usuarios de redes sociales no tardaron en criticar a la cantante y de recordarle que ella ya ha tenido varios cambios físicos en su rostro.

“Pues sí, ya se operó la cara.”, “Ya es tarde para esta filosofía, Danna.”, “Ella es otra en Élite.”, “Tiene su realidad bien alterada.”, “¿Qué no se operó la nariz?”, “La nariz, los dientes, foxy eyes, labios, pero dice que es natural.”, “El mentón también.”

Danna, quien está por cumplir 30 años, nunca ha confirmado haberse hecho algún procedimiento estético en el rostro.