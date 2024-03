David Beckham revela las 3 cualidades principales que vio en Victoria y lo enamoraron profundamente

La historia de David y Victoria Beckham es una de las pocas en la industria del entretenimiento que puede asegurar casi con los ojos cerrados un final feliz. Prueba de ello es la forma en que han sobrellevado su relación de pareja desde 1997, año en el que se hizo público su romance, para posteriormente convertirse en uno de los matrimonios más sólidos y queridos.

David Beckham reitera el amor que siente por Victoria en una calurosa declaración

En distintas ocasiones, las celebridades han demostrado que el secreto detrás de su éxito es el amor que se tienen, sentimiento que les ha ayudado a sobrellevar los problemas propios de cualquier relación.

El ejemplo más reciente son las cariñosas declaraciones de David Beckham sobre las cualidades que vio en Victoria al momento de conocerla, las cuales lo hicieron enamorarse profundamente de ella.

En una reciente participación en This Life of Mine, podcast conducido por James Corden, el exfutbolista revivió cómo surgió el amor por su ahora esposa.

“Ella realmente me gustaba. No sabía cómo era como persona, pero en realidad me gustaba, como le gustaba a la mayoría de la gente en ese momento. Yo no sabía que sería con quien me iba a casar y pasar el resto de mi vida”, contó el también empresario, rememorando que desde el día uno ha estado cautivado por “Posh”, sobrenombre que tenía Victoria mientras formaba parte de las Spice Girls.

David Beckham confesó que sigue tan enamorado de Victoria como cuando se casaron Getty

Estas son las 3 cualidades de Victoria Beckham que lograron cautivar a David cuando la conoció

También, hay quienes consideran que otro factor es la admiración que sienten el uno por el otro, mismo que se mantiene tan vigente como en el momento en que cada uno se dio cuenta de que querían compartir su vida.

Durante la plática, David Beckham se trasladó al momento en el que se enamoró casi instantáneamente de la diseñadora y enumeró algunas cualidades sobre Victoria que hasta el día de hoy, sigue viendo y valorando.

Según lo dicho por el deportista, los rasgos de Victoria que lo cautivaron fueron la belleza física de la cantante, misma que captó inmediatamente su atención; la forma de ser tan fuerte y decidida que tiene, la que además combina con su dulzura; y la pasión que pone en todo lo que hace, pues ha sido testigo de cuánto se esfuerza en cada proyecto que inicia, ya sea personal o profesional.