Estas son las parejas que derrocharon amor y estilo en el after party de los premios Oscar 2024

Las fiestas anuales posteriores a los premios Oscar no son solo un derroche de talento, también se vuelven la ocasión predilecta para que decenas de celebridades luzcan sus mejores atuendos y atraigan la mirada de las cámaras. Qué mejor que hacerlo en pareja, pues desde hace varios años se ha popularizado que las power couples de Hollywood asistan sincronizando sus looks y esta noche no fue la excepción.

5 de las parejas que dieron cátedra de estilo y romance en el after party de los Oscar

Año con año, una vez que finaliza la ceremonia de los Oscar, parte de los invitados se trasladan a la after party de los premios, organizada por Vanity Fair en una exclusiva propiedad de Beverly Hills, lugar donde ya hay decenas de celebridades convocadas por los organizadores.

Emily Blunt y John Krasinski

La pareja, que se ha convertido en una de las preferidas de Hollywood, conquistó la alfombra roja de los Oscar gracias a que llegaron con looks bastante similares.

Horas más tarde, arribaron a la fiesta con otro atuendo que hizo match, compuesto por el vestido golden rose de Emily y el traje blanco con detalles rosados de John.

John Krasinski y Emily Blunt lucieron atuendos en pareja durante los Oscar y el after Getty

Chris Evans y Alba Baptista

Desde el anuncio de su boda secreta, Chris Evans y Alba Baptista se han mostrado profundamente enamorados en sus primeros meses de casados.

El after party de Vanity Fair atestiguó este derroche de estilo en su primera red carpet siendo marido y mujer. Chris fue fiel a su característica preferencia por darle vida a sus atuendos con colores y portó un traje rojo quemado, mismo que combinó con una camtasia blanca y una corbata negra; mientras que Alba desfiló con un vestido a blanco y negro con escote de corazón y silueta ceñida.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky

El matrimonio de Chris Hemsworth y Elsa Pataky es conocido por derramar amor en cada una de sus apariciones públicas, por lo que no fue sorpresa que a su llegada a la fiesta de Vanity Fair deslumbraran con su asistencia repleta de estilo y constantes muestras de afecto.

Elsa vistió un diseño metálico efecto espejo, uno de los principales distintivos de la nueva faceta creativa de Paco Rabanne; en tanto, Chris llevó un traje negro con detalles satinados, mismo que combinó con una camisa blanca desabotonada hasta el pecho.

Heidi Klum y Tom Kaulitz

Se sabe que Heidi Klum y Tom Kaulitz no desaprovechan ninguna oportunidad para presumir de su relación de pareja y la pareja lo comprobó en el after party de los Oscar con una llegada repleta de estilo.

La modelo lució un impresionante vestido dorado con detalles de cut out en el abdomen, mientras que el músico contrastó con el look de su esposa al portar un elegante traje completamente negro.

Heidi Klum y Tom Kaulitz se fueron temprano del after party para ir a la fiesta de Elton John Getty

Lindsay Lohan y Bader Shammas

Aunque Lindsay Lohan y Bader Shammas han preferido llevar su relación en privado, el empresario entiende que ella es una estrella de Hollywood y esta vez optó por compaginar con el glamour de la actriz durante la celebración post Oscar.

Lindsay lució un vestido plata con flecos metalizados que contrastó con su cabellera pelirroja, mientras que Shammas la acompañó con un total black look que ejecutó con un traje, camisa y moño en terminación mate.