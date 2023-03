Así surgió la historia de amor entre Lindsay Lohan y su esposo Bader Shammas

A sus 36 años, Lindsay Lohan será mamá por primera vez al lado de su esposo Bader Shammas. En junio del 2022 la actriz anunció que se iba a casar, “estoy pasmada de que él sea mi esposo. Mi vida, mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así diario”, escribió en la selfie que compartió. La pareja mandó más buenas noticias cuando en marzo 2023 dieron a conocer que están esperando a su primer bebé juntos —"estamos bendecidos y emocionados!”, puso Lohan.

“Siempre he dicho que me gustaría tener dos hijos, o puede que incluso cuatro, pero aún no tengo nada concreto pensado para formar mi propia familia. Es más probable que adopte un niño antes”, explicó la actriz y empresaria en una entrevista a la revista Closer años atrás, antes de saber que llegaría el día en que se convertiría en madre.

“Desde que cumplí los 30 siento que soy una persona diferente. Puede que sea porque tengo muy claro quién soy y porque he tomado el control de mi vida: ya no tengo todas esas distracciones de Hollywood a mi alrededor, o las que suponían los chicos”. En esos momentos Lindsay seguía soltera y se catalogaba como una mujer independiente. “Sé que eso suena a cliché, pero de verdad que siento que por fin me he encontrado a mí misma”, aseguró. Lo cierto es que la última relación que se le conoció, con su exprometido Egor Tarabasov, acabó siendo una de las grandes decepciones de su historial amoroso —la pareja protagonizó más de una polémica y ella le acusó públicamente de agredirla físicamente—, pero también le empujó a dar un cambio radical a su existencia.

Por eso hacemos una recapitulación de la historia de amor entre Lindsay Lohan y Bader Shammas.

2020: primeros rumores de un hombre misterioso con Lindsay Lohan

La antigua estrella Disney compartió en 2020 una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de un grupo de amigos para inmortalizar la “velada maravillosa” de la que había disfrutado con su hermana Aliana y su “novio”.

Sus fans no tardaron en ponerse a investigar para tratar de adivinar cuál de los jóvenes que aparece junto a ella en la imagen, tomada durante un festival de música reciente en Dubái. Aunque Lindsay no le ha etiquetado en la publicación, sí ofreció una pista acerca de su identidad al añadir el nombre ‘Bader’, en minúscula, junto al título de ‘novio’ que le atribuyó en el mensaje del que acompañó en un principio la instantánea y que eliminó en vista del revuelo que causó.

2021: Lindsay Lohan se compromete con Bader Shammas

La estrella de Juego de gemelas sorprendió a todos con una serie de fotografías en noviembre anunciando que estaba comprometida con Bader Shammas, su novio con una vida muy privada. “Mi amor. Mi vida. Mi familia”, escribió Lohan mientras mostraba el gran anillo de compromiso.

2022: Lindsay Lohan se casa con Bader Shammas

La actriz reveló a Extra que la boda estaba en camino. “Ya le conté a una amiga sobre mi vestido, pero quiero que las cosas salgan bien y quiero llevar un buen paso en las cosas. Son momentos emocionantes”, dijo. Y en otra entrevista mencionó que la lista de invitados sería corta e íntima, “ya sabes, solo enfocada en la familia y realmente hermosa”.

En julio 2022, la revista PEOPLE confirmó que Lindsay y Bader se habían casados, y eran oficialmente marido y mujer. “Soy la mujer más afortunada del mundo no porque necesité a un hombre, sino porque él me encontró y sabía que yo quería encontrar felicidad y gracia al mismo tiempo. Estoy pasmada de que sea mi esposo. Mi vida, mi todo. Todas las mujeres deberían sentirse así diario”, puso en una selfie de Instagram.

A lo largo del año dio breves declaraciones sobre su vida casada, y mencionaba que su esposo es “un gran hombre, el mejor”, y que ella se sentía “la mujer más afortunada”.

2023: Lindsay Lohan y Bader Shammas tendrán un bebé

Lohan anunció que está embarazada a través de una foto en Instagram que dice “muy pronto...” junto con el mameluco de un bebé.