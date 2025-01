De Kanye West a Pete Davidson: quiénes fueron las parejas más polémicas de Kim Kardashian

Kim Kardashian causó revuelo cuando hace unos días se dio a conocer que la empresaria tiene una nueva pareja.

El pasado 17 de enero se estrenó el nuevo trailer de la temporada 6 del reality show ‘The Kardashians’, donde la influencer deja entrever que se dio una nueva oportunidad en el amor: “Tenía la intención de quedarme soltera. Les estaba mintiendo completamente, chicos”.

“¿Yo, sin salir a citas y sin querer amor y atención? No creo que me conozcan”, añadió la fundadora de ‘Skims’.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre su nueva relación ni se ha revelado la identidad del hombre que ha encantado a la famosa influencer.

¿Quiénes han sido las parejas de Kim Kardashian?

La empresaria y socialité tiene un largo historial de relaciones románticas, y aunque algunas sólo fueron fugaces, otras fueron bastante polémicas y relevantes.

Damon Thomas: Aunque pocos lo recuerdan, Kim Kardashian se casó por primera vez en el año 2000, cuando tenía apenas 19 años de edad, con el productor musical Damon Thomas, quien en ese entonces tenía 29 años. Solicitaron el divorcio en 2003 y en 2004 se concretó.

La influencer causó polémica al asegurar que había consumido drogas el día de su boda, sin embargo, él lo negó. También acusó a Damon Thomas de ser un “controlador” y de no dejarla ver a sus amigos, hechos que el productor también negó.

Ray J: En 2005, Kim Kardashian trabajaba para la cantante Brandy, hermana mayor de Ray J. En su libro ‘Death of a Cheating Man: What Every Woman Must Know About Men Who Stray’ (Muerte de un hombre infiel: lo que toda mujer debe saber sobre los hombres que se desvían), el músico presuntamente se refiere a la socialité con el apodo ‘KK’ y describe que su relación comenzó muy mal.

“Nos conocíamos desde hacía un tiempo antes de empezar a salir y había una atracción mutua, pero ella estaba casada… Me hizo saber que quería estar conmigo. Dejó a su marido por mí en cuanto empezamos a tener relaciones sexuales y las cosas entre nosotros se pusieron intensas muy rápido. Después de eso, me sentí obligado a estar con ella”, escribió.

Describió más situaciones de infidelidad, pero dejó entrever que tuvieron una relación intermitente antes de separarse en 2006. En 2007 salió a la luz el famoso video íntimo de Kim Kardashian y Ray J, el cual fue filtrado por Vivid Entertainment, a quien Kim luego demandó.

Nick Lachey: El cantante terminó su relación con Jessica Simpson, y seis meses después fue captado en una cita con Kim Kardashian, sin embargo, se trató de algo fugaz.

Nick Cannon: En 2014, el rapero dijo en entrevista con el presentador de radio Bog Boy, que tuvo un breve romance con Kim Kardashian cuando le preguntaron sobre sus parejas “famosas” anteriores. “Mariah Carey, Christina Milian, Nicole Scherzinger, Selita Ebanks… ¡Ah, Kim Kardashian!”.

“Ella es una gran chica! Ella y su familia son algunas de las personas más increíbles que he conocido en mi vida”, añadió.

Reggie Bush: El jugador de fútbol americano y la socialité tuvieron una relación intermitente entre el 2007 y el 2010. La revista Life&Style informó que él seguía interesado en Kim Kardashian hasta que se casó con Kris Humphries en 2011. Dicho medio señaló que incluso le mandaba mensajes “diciéndole que estaba cometiendo un error y que él era el indicado para ella”.

Miles Austin: En 2010 el jugador de los Dallas Cowboys y la empresaria tuvieron una relación, según informaron fuentes a la revista People y a Page Six. Sin embargo, en septiembre de ese año todo terminó.

Deane de Shengo: También en 2010, Kim Kardashian tuvo algunas citas con su guardaespaldas, luego de conocerse en Australia. Se reencontraron en Nueva York y sus citas fueron un punto de la trama de ‘Kourtney & Kim take New York’.

Gabriel Aubry: En 2010, Kim fue captada con el modelo canadiense, expareja de Halle Berry, durante un partido de los Lakers. Salieron por un breve tiempo y se separaron en diciembre.

Kris Humphries: Comenzaron a salir en diciembre de 2010 y él le propuso matrimonio frente a las cámaras en Keeping Up with the Kardashians. Se casaron en agosto de 2011. Kim Kardashian solicitó el divorcio solo 72 días después de su matrimonio.

Boda de Kim Kardashian y Kanye West Instagram @kimkardashian

Kanye West: Sin duda, su relación más importante hasta el momento. Después de que Kim Kardashian y Kris Humphries se separaron, ella voló a París para ver el desfile de moda de Kanye West y pronto comenzaron a salir.

Tuvieron a su primera hija, North West, en junio de 2013 y se casaron en mayo de 2014 en Florencia, Italia. Tuvieron tres hijos más: Saint, Chicago y Psalm.

En febrero de 2021 Kim solicitó el divorcio y se hizo oficial en 2022 con un acuerdo de custodia física y legal conjunta de sus hijos.

Pete Davidson: Comenzaron a salir en 2021 haciendo varias apariciones públicas juntos, incluída la Met Gala de 2022. Sin embargo, ella confesó que estaba arrepentida de esa noviazgo fugaz, pues aún tenía sentimientos por el padre de sus hijos.

Por su parte, Kanye West amenazó a Pete Davidson a través de su música y redes sociales, pero luego siguió adelante y se casó con Bianca Censori.

Odell Beckham Jr: En septiembre de 2023, People reportó que Kim Kardashian y el jugador de los Baltimore Ravens habían sido vistos “pasando el rato”, pero en abril e 2024 trascendió que todo había terminado.

También comenzaron a circular rumores de un posible romance entre la influencer y el futbolista británico Jude Bellingham, pero ella lo negó tajantemente.