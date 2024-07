¿De mal gusto? Maluma presume su nueva cadena llena diamantes y lo critican en redes

El cantante Maluma parece seguir los pasos de artistas como Nodal y Peso Pluma que han adquirido joyas gigantes personalizadas. En este caso, el colombiano no dudó en comprar un lujoso collar de diamantes de la marca Jacob & Co Jewelry, algo que ha desatado las críticas en redes sociales.

Maluma compartió en redes sociales un video donde muestra sonriente por primera vez la pieza de joyería.

“Mi cadena es una chimba 1 OF 1 (...) Thanks @jacobarabo & @benjamin_arabov por creer en los soñadores de Medallo @blessd”. Y al final el cantante agregó “Ni pregunten cuanto costó”.

¿Cómo es la cadena que compró Maluma?

La costosa joya está formada por una cadena con diamantes en colores blanco, negro y dorado que incluye un dije enorme de un cassette adornado con detalles únicos. En una de las rondanas se puede leer el nombre de Maluma, mientras que en la otra aparece el nombre de ‘Blessd’. Toda la pieza está rodeada de diamantes y cuenta con detalles en oro, y la cadena muestra diamantes a lo largo de toda su extensión. dice “Maluma” y Blessd”.

En el video, el dueño de la joyería se encarga de colocar la pieza en el cuello del cantante mientras se realizan sesiones de fotos para exhibir la nueva adición a su colección.

Usuarios critican el “despilfarro” de Maluma

Si bien el intérprete de “Cuatro Babys” está feliz con su compra, usuarios de redes sociales señalaron que se trata de un exceso.

“El dinero no va de la mano del buen gusto, es lo más horrible que he visto jamás”, escribió un usuario, y otro escribió “que alguien me explique ¿cuál es la necesidad de llevar eso puesto? ¿Qué valores transmite este Señor a los jóvenes llevando esa correa puesta? Pura vanidad y no saber en qué gastarse el dinero.”