Después de Shakira, ahora Hacienda investiga a Gerard Piqué

Hace unos días que la cantante Shakira decidió asumir la culpabilidad del supuesto fraude fiscal cometido mientras estuvo viviendo en España junto a su pareja Gerard Piqué.

La colombiana destacó que sus hijos le pidieron tomar esa decisión por el bienestar de su familia, por lo que tuvo que pactar de último minuto con el juez y pagar más de 7 millones de euros para evitar ir a prisión.

Getty Images

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión”. dijo Shakira quien detalló que tenía dos opciones, “seguir pelendo hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”.

Shakira recalcó que su prioridad es que sus hijos vivan una vida plena, para enfocarse en lo que realmente importa que es verlos crecer y pasar tiempo con ellos.

“El enamoramiento con Piqué le salió muy caro": abogado de Shakira

Tras un largo proceso judicial que inició en 2018, finalmente la artista solucionó lo ocurrido y volvió a la tranquilidad. No obstante, horas después, su abogado Pau Molins, no se quedó callado y dio fuertes declaraciones durante una entrevista con el medio catalán RAC1 y dijo que, “ el enamoramiento de Shakira con Piqué le costó 120 millones de euros), e indicó que si la cantante hubiera tenido una relación con el defensa del Sevilla FC, Sergio Ramos, - quien recientemente le entregó un galardón en los Premios Grammy-, “le hubiera costado mucho menos”.

El experto en leyes aseguró que si la intérprete no hubiera sido residente en Cataluña, España, se hubiera librado de tres delitos de los seis que le fueron imputados. De manera que Pau aseguró que la famosa podría haber ganado el juicio porque era inocente, sin embargo, la prioridad fue el bienestar de sus hijos y evitar un juicio mediático.

Getty Images

Pau Molins no soló aseguró la inocencia de la cantante, sino que se lanzó contra su ex. “Los años en Barcelona, le han salido muy caros. Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te lleve en Madrid, teniendo la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio”, mencionó.

La Hacienda Española investiga los negocios de Gerard Piqué

Después de la batalla que enfrentó Shakira, ahora es su ex pareja quien tendrá que rendir cuentas a la Agencia Tributaria. Según la prensa española, el exfutbolista y su empresa Kosmos se encuentran bajo investigación ya que el empresario habría dejado de pagar un impuesto fundamental en España, conocido como IVA, en los pagos que ha ido recibiendo por intermediar en las negociaciones para que la Supercopa se realice fuera de España.

Según El Mundo, la Agencia Tributaria determinará si Arabia Saudí está pagando los honorarios a Piqué por orden de la Real Federación Española de Fútbol (RFF), por unos servicios que realmente habría prestado en España. De ser así, las comisiones requieren una tributación, y por tanto, un pago a Hacienda que asciende a 840.000 euros por cada edición realizada.