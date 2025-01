¿Dónde guarda Luis Enrique Guzmán las cenizas de Silvia Pinal? El inesperado sitio que eligió

A dos meses de la muerte de Silvia Pinal, su hijo menor, Luis Enrique Guzmán, finalmente se pronunció sobre la muerte de su madre y reveló que coloca las cenizas de la actriz en un lugar muy especial.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, el hijo de Enrique Guzmán reveló que buscan honrar la memoria de la diva del Cine de Oro mexicano a través de una de las cosas que más le gustaban: estar en familia.

Por ello, las cenizas de Silvia Pinal, las cuales permanecen en la casa que habitó en el Pedregal en la Ciudad de México, los acompañan en sus comidas familiares.

“Paso tiempo aquí con ellos, estuvimos el domingo, hicimos una parrilladita, como para calentar la casa, con mis hijas y mi exesposa, que me llevo muy bien con mi exesposa y con mi exsuegro, son mi familia como quiera, ellos me acogieron en su familia cuando yo estaba muy verde”.

Luis Enrique Guzmán reveló que sus hijas Giordana y Scherzo han sido clave para salir adelante después de este duro golpe.

Es bien sabido que Silvia Pinal disfrutaba mucho del tiempo en familia, razón por la que hay una gran cantidad de fotografías de ella junto a sus seres queridos disfrutando, comiendo, hablando y celebrando en su mansión al sur de la capital mexicana.

Luis Enrique Guzmán revela lo difícil que ha sido enfrentar la muerte de su madre

Se sinceró y señaló que es gracias a la terapia que ha podido sobreponerse a esta dolorosa situación y poco a poco ha podido asimilarlo.

“Es una situación que nunca concebí, y que es difícil de asimilar. Apenas estoy tratando, a través de la terapia, de entenderlo, y tratar de ver que ella me está viendo desde arriba y que así es como hay que conducirse”.

Luis Enrique también reveló que mantendrán en secreto el día en que coloquen las cenizas de Silvia Pinal en la urna familiar. “Sí, ya está decidido (el día), pero no me permiten mis hermanas divulgarlo, ya sabes cómo son”

Luis Enrique Guzmán revela por qué no asistió al homenaje de Silvia Pinal en Bellas artes

El hermano de Alejandra Guzmán aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de su madre en su lecho de muerte, sin embargo, no quería derrumbarse en público y prefirió mantener su dolor a puerta cerrada.

“Los últimos días tuve la oportunidad de despedirme muy bien de ella, completamente consciente, sabiendo perfectamente que se estaba despidiendo de mí, y yo diciéndole: ‘mamá, no te preocupes por nada, yo aquí me encargo de todo, ya sabes, puedes irte tranquila, que yo voy a estar en paz’”, narró.

“El siguiente día yo estaba devastado completamente, porque no asimilas cuando se te muere alguien como tu madre, no es fácil asimilarlo, y yo no quería irme a desparramar encima de mi mamá ahí en Bellas Artes, como sabía que mis hermanas y que todos se iban a desparramar y yo, la verdad, ya no tenía lágrimas ni ganas, más bien estaba conservando la memoria, y yo no la quise ver ni en el féretro ni nada”, agregó Luis Enrique Guzmán.

¿Qué dijo Luis Enrique Guzmán del testamento de Silvia Pinal?

Desde hace varias semanas se especuló que el testamento de Silvia Pinal ya se había leído, sin embargo, Sylvia Pasquel lo negó. No obstante, Luis Enrique Guzmán acaba de revelar que sí leyeron una copia, solo que hace falta hacerle algunos ajustes.

“Se pidió en el registro y nos dieron una copia, esa copia se la quedó Sylvia y la tiene resguardada en su casa. Según tengo entendido esa fue la copia que se nos leyó ahí en la casa de la señora Galindo y creo que no hay ninguna otra copia”, explicó.

“Hay que ajustar dos tres cositas, pero, en general mi mamá hizo muy bien su testamento y quedó casi casi todo, como ya ella lo tenía muy bien estipulado desde el 2001”.