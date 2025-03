Dónde puedes ver la serie de Gianni Versace en México y cuántos capítulos tiene

Donatella Versace dejó la dirección creativa de la casa de moda fundada por su hermano, tras 27 años en el cargo. La vida de la diseñadora está llena de claroscuros que se pueden ver en la serie que se hizo dedicada a la muerte de su hermano Gianni Versace y a continuación, te decimos dónde puedes disfrutar de la aclamada miniserie.

¿Dónde ver la serie sobre Gianni Versace?

“El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story” es una serie que forma parte de una antología basada en crímenes reales. Anteriormente, la producción se podía ver en Netflix pero desde 2022 se mudó al catálogo de Prime Video donde la puedes disfrutar.

¿Cuántos capítulos tiene la serie de Gianni Versace?

La serie que habla sobre la muerte del diseñador italiano se estrenó el 17 de enero de 2018 en Estados Unidos y en Latinoamérica el 18 de enero de 2018 y tiene un total de 9 episodios.

La temporada gira en torno al asesinato del legendario diseñador Gianni Versace a manos del asesino serial Andrew Cunanan, y se basa en el libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History, de Maureen Orth, como fuente principal de material.

¿Quién forma el elenco “El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story”?

La serie estuvo protagonizada por Édgar Ramírez en el papel de Gianni; Darren Criss como Andrew Cunanan; Ricky Martin como Antonio D’Amico, y Penélope Cruz como su hermana Donatella Versace.

Donatella y Gianni Versace. INSTAGRAM

¿Cuándo quedó Donatella a cargo de Versace?

Donatella tomó el liderazgo de la empresa después de que su hermano Gianni Versace, el querido diseñador que fundó la empresa, fuera asesinado a tiros en las escaleras de su mansión de Miami en julio de 1997 a la edad de 50 años.

Durante casi 30 años, Donatella ha hecho una estrecha relación del mundo de la moda con Hollywood, done se encargó de vestir a leyendas del cine y de la industria creando icónicos atuendos que hasta el día de hoy, la diseñadora es nombrada como una de las mejores.