Eiza González confiesa que el 2023 fue un año agridulce: “luchaba por levantarme de la cama”

A pesar de que la actriz Eiza González es muy hermética en cuanto a su vida personal, esta vez contó lo difícil que vivió este año 2023, mientras veía como sus sueños se hacían realidad, su salud mental no estaba del todo bien.

La famosa posteó en Instagram un video con el balance del año que está por terminar y confesó que fue un 2023 completo y difícil pese a que cumplió varios de sus grandes sueños en Hollywood.

La intérprete compartió un clip en el que recopiló algunos videos y fotografías más significativas que vivió este año, elegantes looks en la alfombra roja, viajes y obstáculos que enfrentó.

Eiza González siempre ha acaparado los titulares por su talento y belleza, sin embargo, nadie se habría imaginado la lucha personal que la actriz enfrentaba detrás de la mujer empoderada que siempre vemos ante las cámaras y en redes sociales.

Eiza González confiesa que el 2023 fue un año complicado a nivel personal

“Este año ha sido probablemente el año más crucial de mi vida. He sido la más feliz y la más triste. La mejor versión de mí y al mismo tiempo la peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que amo sin haber estado nunca en casa y extrañando mi estabilidad”, dijo Eiza, quien se dejó ver de lo más vulnerable con estas palabras.

“La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama”.

La estrella de cine añadió que fue un año en el que pudo trabajar en sí misma aunque reconoció que estaba más destrozada que nunca.

“Ver este video me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces me siento como si estuviera en una montaña rusa de la que no puedo bajar. Estoy agradecida de haber podido descubrir partes de mí que nunca había podido. Cavé muy profundo y trabajé en mí misma, más que nunca. Estaba más abierta y más destrozada que nunca”, detalló sobre los momentos complicados que atravesó.

Finalmente, Eiza González se mostró optimisma frente al nuevo año 2024 que está a la vuelta de la esquina y reflexionó acerca de cómo todas estas experiencias se han convertido en aprendizajes de vida.

“Supongo que este año estaba destinado a prepararme para lo que vendrá el próximo año. Simplemente estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme, por cuidarme y amarme. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me llena de esperanza y agradecimiento. Gracias a todos por sumarse a este 2023 nos vemos el año que viene”.