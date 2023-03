Él es el padre de la hija de Laura Pausini, con quien recién caminó al altar

Después de 18 años comprometidos, Laura Pausini caminó al altar con su novio Paolo Carta en una íntima ceremonia en casa de los papás de la intérprete, en Roma.

¿Quién es el papá de la hija de Laura Pausini?

Laura Pausini solamente tiene una hija, Paola. Paola nació el 8 de febrero de 2013, fruto de la relación de la cantante italiana con el productor discográfico Paolo Carta. Aunque pocas veces muestra por completo el rostro de su pequeña hija, Laura no ha dejado de compartir con sus seguidores sus momentos más especiales como madre.

¿Quiénes han sido las parejas de Laura Pausini?

Aunque Pausini está por llegar a las dos décadas con su pareja y ahora esposo, por su vida han caminado algunos otros hombres —a pesar de que siempre se ha mantenido al margen de la privacidad.

Su primer novio fue Alfredo Cerruti Jr cuando ella tenía 18 años. Se mudaron a Milán y él trabajó como su manager y productor, pero a pesar de los 10 años que estuvieron juntos, el final no estuvo bonito. Laura lo contó en el programa de Risto Mejide, “un día fui a darle una sorpresa [a Alfredo] a casa, y la sorpresa me la llevé yo”, refiriéndose a que lo encontró con otra mujer, “se me cayó el mundo encima”.

Al terminar la relación con Alfredo, pasaron unos años y Pausini se involucró con otro manager, Gabriel Parisi. En el comunicado sobre la ruptura romántica y de la relación artista-manager, la intérprete escribió: “Durante el descanso que estoy tomandome por el año 2010 estoy reorganizando la estructura de mi management. Mi colaboración con Gabriele Parisi se interrumpió de forma amistosa y de mutuo acuerdo el día 31 de diciembre 2009, después de las grandes historias de éxito compartido. Para él y su equipo espero lo mejor en sus futuros proyectos. En los próximos meses les presentaré mi nuevo equipo. No fue una decisión fácil, como pueden imaginar, ya que nos hemos querido por muchísimo tiempo... Pero es hora de separarnos incluso profesionalmente. Les quiero pedir no comentar esta elección y respectarla”.

Y como este último no prosperó, justo antes de pensar que no encontraría otra oportunidad en el amor Laura se topó con Paolo Carta en París y el resto fue historia.

A qué se dedica Paolo Carta, el esposo de Laura Pausini

Paolo es un productor discográfico italiano que desde el 2008 se encarga de la producción y arreglos de los discos de Pausini. Tiene 58 años y ya había estado casado con anterioridad —además de que ya tenía tres hijos. Paolo caminó al altar por primera vez con Roberta Galli y juntos tuvieron a Jader, Jacopo y Joseph Carta.