Valentina Paloma Pinault, la hija de Salma Hayek de 15 años de edad deslumbró con su cambio de look, aunque en sus primeros años de vida se caracterizó por llevar una vida lejos del ojo público, ahora que está en plena adolescencia se ha dejado ver más . Cabe recordar que la joven no tiene redes sociales, pero gracias al perfil social de Tess Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, quien es una de las amigas más cercanas de Valentina, podemos observar qué sucede con la vida de la joven.

Fue por una de las publicaciones de la hija del cineasta que pudimos conocer el nuevo look de la hija de Salma Hayek, el cual está compuesto por una melena rubia con toques ligeramente más oscuros, que la hacen lucir diferente al look castaño que lucía en el pasado. No cabe duda que la joven se ve espectacular con esta nueva imagen.

La hija de Salma Hayek impacta a sus seguidores con su cambio de look TikTok

Esta es la primera vez que Valentina Paloma cambia el color de su cabello diferente a su castaño natural. Sin duda, con esto demuestra que va eligiendo su propio estilo, pues también es una amante de la moda.

Recientemente, Bu de 19 años, publicó un video en su cuenta de TikTok donde aparece junto a Valentina bailando y bromeando, entre risas y movimientos de twerking.