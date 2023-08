Él es Nicola Porcella, peruano que conquistó México y segundo finalista en La Casa de los Famosos

Nicola Porcella se ha ganado la atención —y el corazón— de varios televidentes gracias a su participación en La Casa de los Famosos, reality donde quedó como el segundo finalista. Lo cierto es que este multifacético actor y conductor peruano se ha desempeñado en diversas disciplinas, además de que es papá de un niño y mucho antes de llegar a LCDLFM se dedicaba al fútbol.

¿Quién es Nicola Porcella y cuál fue su paso por el fútbol?

Nicola tiene 35 años (5 febrero 1988) y nació en Lima, Perú; su familia es de ascendencia italiana (Francesco Porcella y Fiorella Solimano), y antes de saber que tendría una carrera frente a las cámaras, quería ser futbolista.

Nicola estudió en Argentina y aquí empezó su interés por este deporte. Ya como adolescente se unió a un equipo y los llevó a la victoria en varias ocasiones. Después de jugar en la categoría de los sub-17, Nicola decidió retirarse del fútbol en 2010 y se volvió tripulante de cabina, al grado en que incursionó como piloto de aviación y después se pasó a la televisión.

Nicola Porcella y su llegada a la televisión

Su primera participación en un reality fue con ‘Combate’, programa de televisión peruana. Participó en el programa ‘Esto es guerra’ y obtuvo el premio al vencedor; a partir de entonces fue reconocido en el mundo de los reality y de las actividades extremas. Después de ello vinieron programas como ‘Vacaciones en Grecia’, ‘Sabes más que un niño de primaria’, ‘Estás en todas’ y en la novela ‘Ven, baila, quinceañera’. Incluso llegó a ser conductor de ‘Esto es guerra Teens’, y después participó en ‘Guerreros’ de Televisa —posisionándose entre los 10 mejores concursantes.

Es locutor para La Karibeña y el resto de su historial dentro de telenovelas están ‘Al fondo hay sitio’, ‘Los Vílchez’ y ‘Te volveré a encontrar’.

¿Quién es el hijo de Nicola Porcella?

Nicola tiene un hijo que cumplió 10 años en enero 2022: Adriano, producto de su relación con Francesca Lazo (maquillista profesional y asesora de imagen).

Aunque se desconoce qué relación lleva con la madre del niño, Nicola ha mandado mensajes a su hijo demostrado que la distancia no es impedimento para que lo ame. En 2021 escribió: “Sé que no ha sido nada fácil, se que me tuve que ir, que a veces desearías que yo estuviera ahí al igual que yo daría lo que fuera por tenerte entre mis brazos. Extraño reír contigo, jugar contigo, hablar contigo, extraño todo de ti. Hay días que simplemente no son buenos, pero a pesar de todo, a pesar de la distancia, tú siempre estás conmigo, a cada paso que doy”.

Si bien, la carrera de Nicola estaba despegando gracias a su participación en el reality Esto es guerra, muchos pensaron que no estaba listo para convertirse en papá, incluyendo sus propios padres. “Ellos tenían mucho miedo de cómo iba a ser yo como papá, porque decían ‘después de todo lo que ha pasado este hijo de put* de niño, todo lo que le han hecho, todo lo que ha vivido, ¿cómo va a ser él como papá'. Obviamente el miedo era de que yo trate igual a Adriano y no, cuando vieron cómo era yo con Adriano hasta se quejan. A Adriano yo no le puedo ni levantar la voz, a mi no me nace”, contó una noche a Sofía Rivera Torres y Emilio Osorio. “Adriano conmigo está en Disney”.

En esa misma conversación, Nicola señaló que, aunque no tiene una relación romántica con la mamá de su hijo, procura que ni a ella ni a su primogénito les falte algo. Esto ha permitido que entre los tres exista una gran armonía. “El concepto de familia que tenemos es muy positivo para poder enseñárselo a mi hijo”, dijo Francesca al programa De primera mano. "Él ya tiene 11 años, ya es grande, ya entiende que su papá y su mamá no están juntos pero que el amor que tenemos hacia él siempre va a ser un trabajo en equipo”.