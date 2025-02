El hijo de Arnold Schwarzenegger lanza un fuerte comentario a quienes dudan de su talento

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick, protagoniza la tercera temporada de la exitosa serie “The White Lotus”. El joven actor se ha ganado al público con su talento y envío un mensaje a quienes aseguran que su trabajo en el mundo del espectáculo lo consiguió gracias a sus padres. “Lo que no ven es que llevo diez años tomando clases de actuación”, dijo en una entrevista a la revista Times.

El también bailarín señaló que ser hijo de personalidades como su padre, Arnold, y su mamá, Maria Shriver, tiene bendiciones y maldiciones”.

“Hice teatro en la escuela todas las semanas, he trabajado horas en mis personajes y he pasado por cientos de audiciones fallidas. Claro que puede ser frustrante, pero nunca cambiaría mi vida por la de nadie. Me siento muy afortunado por la familia y los valores que me han inculcado”, señaló.

Además de la actuación, Patrick ha incursionado en el modelaje, participando en campañas para Tommy Hilfiger y Banana Republic junto a su prometida, la modelo Abby Champion. Pero también estudió actuación desde la preparatoria y se graduó en negocios y artes cinematográficas en la Universidad del Sur de California.

También ha invertido en diversas empresas, desde bebidas energéticas hasta una marca de snacks que apoya la lucha contra el Alzheimer, fundada junto a su madre.

“Mi papá siempre creyó que no tienes que encasillarte en un solo ámbito, que puedes mezclar mundos distintos. Su consejo siempre ha sido sobre trabajo duro y visión de carrera. Mi mamá, en cambio, es más profunda: inculca valores de respeto, amabilidad y la importancia de retribuir”, expresó.

¿Cuál es el papel de Patrick Schwarzenegger en “The White Lotus”?

Para la tercera temporada de “The White Lotus”, Patrick Schwarzenegger es parte del elenco principal donde interpreta a Saxton Ratliff, un joven financiero del sur de Estados Unidos con actitud de fraternidad universitaria, quien llega al prestigioso resort en Tailandia junto a su adinerada familia.

La nueva entrega de la serie ya está disponible a través del canal de MAX, donde cada domingo por la noche se estrena un nuevo episodio.