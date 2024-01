El revelador consejo que le dio Meryl Streep a Anne Hathaway que la protegió de las reglas de Hollywood

Meryl Streep, conocida por su talento actoral y su postura firme contra las estrictas normas de belleza de Hollywood, ofreció un valioso consejo a su compañera Anne Hathaway durante el rodaje de “El diablo viste de moda”. En una entrevista para el programa estadounidense The View, ambas actrices recordaron ese momento que marcó la vida de Hathaway.

En un ambiente donde el equipo que lideraba la película presionaba a Anne Hathaway para que perdiera peso, Meryl Streep intervino dándole a la también actriz y consejo que la marcaría para siempre. “Le dije: ‘No pierdas peso’”, compartió Streep en la entrevista, y es que este gesto solidario de Streep contrastaba con las expectativas de la industria cinematográfica, que a menudo impone estándares poco realistas.

Anne Hathaway, quien interpretó a Andrea Sachs en la película, recordó el consejo de Streep con gratitud, “Sí, me dijiste que me comiera una hamburguesa”, dijo. Hathaway explicó que, debido a una cirugía previa al rodaje, había ganado peso, lo que generó complicaciones en las pruebas de vestuario. “Fui a las pruebas de vestuario y no me entraba nada, así que tuve que volver a perder esos kilos. Sí, hubo unas cuantas lágrimas”, reveló la actriz.

Con este episodio, Meryl Streep reafirmó su postura en contra de las presiones y expectativas poco realistas impuestas por la industria del cine, además de que Streep expresó su desdén hacia la industria cuando mencionó que “odiaba” la industria. Al ser cuestionada sobre si alguien le había pedido que perdiera peso como a su compañera, Streep enfatizó que no “No se atreverían” dijo la aclamada actriz.