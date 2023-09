‘Ellas soy yo': la biopic de Gloria Trevi revela las terribles vivencias que tuvo Lucero con Sergio Andrade

La exitosa bioserie Ellas soy yo, que cuenta la vida de de Gloria Trevi ha estado revelando misterios que seguían ocultos respecto a Sergio Andrade, quien marcó la vida de la cantante de una manera trágica y fue condenado por abuso. Uno de los momentos que más han impactado al público fue la conexión entre Andrade y la talentosa Lucero cuando esta tenía tan solo 13 años.

El personaje de Chispita en la serie está inspirado en la icónica Lucerito quien a su corta edad se convirtió en la protagonista de la exitosa telenovela del mismo nombre y quien posteriormente le buscaron un doble en el que concurso que ganó Gloria Trevi.

A pesar de que en la serie no se menciona directamente a Sergio Andrade, sí hay un personaje que posiblemente lo representa y lleva el nombre de César Santiago. Este hace referencia a un amor no correspondido con una joven, cuya figura materna los separa. Todo apunta a que este episodio se refiere a Lucero, aunque la actriz y cantante siempre ha negado haber mantenido una relación amorosa con el productor, ya que solo fue su manager.

La bioserie relata cómo todo un grupo de jóvenes fue víctima de Sergio Andrade, incluyendo a Gloria Trevi y a Lucero, quien según se sabe logró librarse de este terrible abuso.

El periodista Jorge Carbajal, ha afirmado que sí sería real lo que se cuenta en la serie, pues Andrade fue objeto de un ataque por parte de dos hombres que lo acusaron de haber dejado embarazada a una joven.

“Obviamente no mencionan el nombre de Lucero, pero después de esto según la historia, Sergio Andrade sale huyendo buscando a dónde irse a vivir para que no la encuentren porque está temeroso de que le hagan algo más (...) A mí me cayó el 20 porque esta historia yo la sé desde hace muchos años (...) De la muchacha que están hablando en la serie es Lucero”, dijo Carbajal.

Por ahora la serie ha lanzado algunos capítulos en la plataforma Vix y en el canal Las Estrellas, desentrañando los primeros encuentros entre Gloria Trevi y Sergio Andrade cuando la artista aún era una adolescente. La serie continúa cautivando al público con un éxito rotundo en rating, y revelando detalles sobre esta controvertida relación y su impacto en la vida de la cantante.