Elton John pierde la vista de un ojo por una infección

El famoso espera recuperar la vista pero dice que tomará tiempo lograrlo. Elton John explicó que ha pasado el verano recuperándose después de perder la visión en un ojo.

El músico famoso de 77 años dijo en redes sociales que se enfrenta a este problema de salud que le ocasionó una infección delicada.

“Desafortunadamente me dejó con una visión limitada en un ojo. Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado. Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeras y con mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas”. escribió el artista en sus redes sociales.

“Pasé el verano tranquilamente recuperándome en casa, y me siento positivo por los progresos que he hecho hasta ahora en mi curación y recuperación”.

Cabe mencionar que John se retiró oficialmente de las giras en 2023, después de décadas de cantar en vivo. A pesar de su ausencia en los escenarios, es uno de los artistas con mayor trayectoria musical.

Elton ha sobrevivido a diferentes enfermedades, ya que ha sufrido cáncer de próstata, y una infección severa de Covid-19 en el pasado.